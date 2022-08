Kim Jong Un erklærer sejr

Restriktionerne er torsdag blevet hævet i Nordkorea, efter landet har 'sejret over coronapandemien.

Sådan lyder det fra landets leder, Kim Jong Un, skriver Reuters.

Man vil dog stadig overvåge situationen tæt, lød det.

Grundet landets isolation og begrænsede testkapacitet har det været svært for verdenssamfundet at følge situationen i landet, hvor kun 74 personer ifølge diktaturet har mistet livet på grund af coronavirus.

Vacciner

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, meddelte ellers i juli måned, at den mente, at situationen med coronasmitte i Nordkorea blev tiltagende værre og ikke bedre. Siden 29. juli har man ikke fundet nye tilfælde af coronavirus, har styret tidligere oplyst.

Den påståede nedkæmpelse af coronavirus i det nordkoreanske samfund skulle endvidere være sket, uden at styret tilsyneladende har benyttet vacciner i stor skala.

I stedet for registrering af smittede med covid-19 har Nordkorea i stedet oplyst antallet af personer registreret med feber. Det tal toppede ifølge CNN 15. maj med 392.000 personer registreret med febersymptomer.