Kim Jong-un i gråd: Undskyld!

Nordkoreas leder, Kim Jong-un, holdt lørdag tale i anledning af 75 års-jubilæet for Arbejderpartiet, der blev afholdt i Pyongyang.

Her brød han ud i gråd, mens han undskyldte for de fejl, han har lavet. Han tilføjede, at han havde svigtet som leder - en sjælden sårbarhed fra den ellers hårdføre leder.

Undskyldningen kommer, efter Nordkoreas leder har haft store problemer med at få landet sikkert gennem coronakrisen. Han hylder blandt andet befolkning for deres 'dedikerede indsats for at overkomme dette års hårde omstændigheder'.

Og de ord blev for meget for den store leder. Pludselig tog han sine briller af og tørrede tårerne væk fra sine kinder til lyden af militærets kampråb og folkets applaus.

- Vores folk har givet mig tillid så høj som himlen og så dyb som havet, men jeg har ikke levet tilfredsstillende op til det. Det undskylder jeg meget, sagde han i talen.

- Min indsats og hengivenhed har ikke været tilstrækkelig for at få vores folk ud af deres dårlige levevilkår, sagde han videre.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Undercover som milliardær: Ville købe våben af Nordkorea for 50 millioner euro

En presset leder

En ekspert siger, at den rørstrømske tale ikke kommer af ingenting. Undskyldningen skal i stedet tolkes som e reaktion på, at Kim Jong-un er presset som leder efter coronavirussen og de internationale nukleare sanktioner.

- Det er vigtigt at kigge på, hvorfor han begynder at græde under sådan en begivenhed.

- Under den besked kan man mærke. at Kim mærker et stort pres på sit lederskab, siger Hong Min, der er direktør for den nordkoreanske afdeling af det koreanske genforeningsinstitut til mediet Korean Times.

Terrorforsker om dokumentar: Utroligt modigt og utroligt dumt

Truer med atomkrig

Kim Jong-un kom også selv ind på mobiliseringen af det nordkoreanske militær, der blandt andet har medført internationale sanktioner mod landet.

- Vi vil fortsætte med at styrke vores afskrækkelsesvåben, de rette selvforsvarsmidler, så vi kan beholde og kontrollere alle de farlige forsøg og truende handlinger, som de fjendtlige styrker laver - herunder deres forsatte og provokerende atomtrusler.

Herefter sagde han, at afskrækkelsesvåbnene ikke vil blive misbrugt.

- Men hvis, og kun hvis, nogle styrker har planer om at true vores sikkerhed og bruge militære styrker mod os, vil jeg på forhånd samle alle vores stærkeste offensive kræfter for at straffe dem.