Kim Madsen sigtet for trusler mod politiker

En regulær ordkrig er brudt ud igen.

Det sker, fordi Kim Madsen, der er formand for Facebook-gruppen ’Jobcenterets Ofre’, er blevet sigtet af politiet i en sag om trusler mod Liberal Alliances tidligere beskæftigelsesordfører Laura Lindahl.

Det fortæller Kim Madsen på Facebook i et opslag med titlen 'Skal jeg i fængsel?'.

- Jeg er rystet over, at hun fastholder sin anmeldelse af mig, fortæller Kim Madsen til Ekstra Bladet.

Sigtelsen bunder i et opslag fra sidste år, hvor Kim Madsen skrev: 'Burde Laura Lindahl (LA) udstyres med et kællingebidsel ? - eller hvordan lukker man munden på hende samt hendes kumpaner?,' stod der. De to havde forinden været i en meget hård diskussion i programmet 'Debatten'.

Torsdag blev Kim Madsen ringet op af politiet, der afhørte ham over telefonen. Kim Madsen havde ikke hørt fra politiet siden anmeldelsen kom for otte måneder siden. Han vidste slet ikke at, at sagen stadig eksisterede.

Faktisk troede han, at sagen var lukket, efter han medvirkede i programmet 'Mellem fjender' med Laura Lindahl, fortæller han.

- Jeg er rystet over, at hun fastholder sin anmeldelse. Jeg troede, vi havde begravet stridsøksen i det program, forklarer Kim Madsen.

Den nuværende flexjobber er anklaget efter straffelovens § 119, som gør det ulovligt at kommer med trusler mod folk i offentlig tjeneste, heriblandt Folketingets medlemmer. Kim Madsen risikerer op til 8 års fængsel, hvis han findes skyldig.

Vil politianmelde Joachim B.

Laura Lindahl har ingen kommentarer til den verserende sag. Men det har hendes tidligere partikollega Jachim B. Olsen. På Facebook skriver han: 'Laura har skam begravet stridsøksen ... I panden på Kim Madsen,' lyder det fra den tidligere folketingspolitiker efterfulgt af en smiley, der græder af grin.

Den kommentar ryster Kim Madsen, fortæller han.

- Jeg er gal. Jeg føler mig intimideret. Hvis der ikke var krig, så er der det nu. Jeg regner med at politianmelde ham, men jeg skal lige tale med min advokat først, lyder det fra Kim Madsen.

Joachim B. Olsen tager det ikke så tungt. 'Haha. Det tager jeg helt roligt,' skriver han til Ekstra Bladet.

