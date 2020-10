Kim sælger sit hjertebarn: Sender en bøn til regeringen

De partybusser, der står stille, koster penge, og det får nu Kim Lærkesen til at sælge alle sine 15 busser. Han ønsker sig bare én ting fra regeringen

Efter ti gode år i branchen har Kim Lærkesen valgt at sælge alle de 15 partybusser, han ejer.

- Det er en meget sørgmodig beslutning, jeg har taget, fortæller Kim Lærkesen fra Roskilde.

- Det er jo mit hjertebarn. Jeg har lagt så mange timer i det arbejde og mødt så mange søde mennesker hver dag.

Han ejer Partybus.dk. Eller det gjorde han. For sammen med de 15 busser sælger han også domænet, telefonnummeret, reservedelene og alt, hvad der hører til, for 4.000.000 kroner.

Coronarestriktionerne har gjort det umuligt for Kim Lærkesen at drive virksomheden, fortæller han.

Selvom nogle partybusselskaber måske omgår regeringens forbud mod alkohol i busser ved at holde drikkepauser, hvor gæsterne kan hælde en masse indenbords uden for bussen, har Kim Lærkesen selv nægtet at gøre det samme.

Han mener nemlig, at regeringens tiltag mod partybusserne er godt for bremsningen af coronavirus, når smittetallene stiger.

Men problemet med reglerne er, at selvom han måske kommer til at få penge fra regeringens hjælpepakker, står busserne stille, mens han stadig skal betale vægtafgifter.

- Jeg synes, det er retfærdigt, at man skal betale vægtafgifter, og at de er højere med vores store køretøjer. Men når afgifter skal betales, selvom mine busser er tvunget til at stå stille, kan jeg ikke få det til at løbe rundt.

Han betaler 7000 kroner i vægtafgifter pr. bus om året. Penge, der ryger direkte ud ad vinduet, når busserne er tvunget til at holde stille.

- Vægtafgifter er jo noget, man betaler, fordi man bruger varerne. Men jeg må ikke bruge varerne, og jeg skal betale alligevel.

Én lille ting kan redde en hel branche

Derfor har han en bøn til regeringen fra bussernes dødsleje.

- Der skal ikke meget til for at holde en hel branche i live. Vi skal bare have én lille ting.

- Jeg ville ønske, at regeringen var så søde at fjerne vægtafgifterne på de busser, der er tvunget til at gå i 'stilstand', som det hedder, siger Kim Lærkesen.

Er busserne først i 'stilstand' - eller har man taget pladerne af, som det hedder i daglig tale i branchen -, er det dyrt at sætte dem i gang igen. Ejerne skal først købe nye nummerplader og lave nye eftersyn, og det ender på næsten halvdelen af den pris, busserne koster i vægtafgifter.

Det sætter busselskabernes ejere i et umuligt dilemma, hvor de uanset hvad mister penge.

Ønsket om de fjernede afgifter på stillestående busser har han og branchen udtrykt i seks måneder, men det er aldrig blevet efterkommet. I stedet er reglerne blevet ved med at blive ændret frem og tilbage til stor frustration for partybusejerne.

- Regeringen bliver ved med at plukke hår af vores hoved, indtil vi til sidst ikke har nogen tilbage. Og man skal jo, som man siger, ikke klippe håret af en skaldet.

Det skal forstås i overført betydning. Kim Lærkesen var nemlig allerede skaldet, inden coronavirussen kom til Danmark, forsikrer han.