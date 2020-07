Kimmies tur til Legoland ødelagt

Busselskabet Flixbus vader ikke ligefrem i glade kunder for tiden. Tværtimod.

Det ses tydeligt på Flixbus Trustpilot, hvor kunder kan vurdere firmaets service.

Deres vurdering ligger lige nu på 1,9 ud af 5 stjerner, og en stjerne ser ud til at være den foretrukne vurdering flere sider tilbage.

Ekstra Bladet er ligeledes blevet kontaktet af flere frustrerede kunder, der blandt andet har oplevet at få deres rejse aflyst tæt på afgang.

Aflyst 5 dage før

En af de frustrerede kunder er Emil Gjerding Nielson, der sammen med sin kæreste skulle en tur til Berlin mandag 20. juli. Seks dage før afgang til Berlin bliver hjemrejsen aflyst.

Det sætter Emil og kæresten på arbejde, da de skal finde en alternativ hjemrejse hurtigt.

Ikke nok med det, så bliver turen derned aflyst dagen efter.

- Det var om muligt endnu mere kaos end dagen før. Det er jo meget tæt på afgang, så det var rent ud sagt noget rigtig lort, forklarer Emil Gjerding Nielson, der frygtede, om turen ville blive til noget.

Parret fandt heldigvis et alternativ til Flixbus.

Alt i alt har det dog kostet Emil og kæresten 600 kroner ekstra, at Flixbus pludselig er løbet fra deres aftale med parret.

Tvivl om ferien bliver til noget

Det er ikke kun Emil, der har oplevet pludselige aflysninger.

Det har Kimmie Phillipsen også, der ellers så frem til et afbræk i hverdagen med sin søster og deres to piger. De fik ligeledes aflyst deres tur under en uge før afgang.

Søstrene prøver frustrerede at få fat i Flixbus onsdag, for at få en forklaring.

- Torsdag får vi så at vide, at det er grundet coronavirussen. Det forstår vi bare ikke, for alle andre kan jo godt finde ud af at lave begrænsninger på antallet af passagerer osv. Der er ikke kommet nye coronaregler siden vi bestilte turen, så vi havde slet ikke forventet, at de ville ændre eller aflyse så sent henne i forløbet, forklarer Kimmie Phillipsen.

Nu er Kimmie Phillipsen og søsteren slet ikke sikre på, at turen til Legoland bliver til noget med deres piger.

Det betyder samtidig, at de kan ende med at stå med to meget skuffede børn.

- Vi har forsøgt at få en garanti på, at bussen hjem kører. Det vil de ikke give os. Jeg vil ikke stå i Legoland med to børn på fire og ti år og risikere, at vi ikke kan komme hjem igen. Det er bare super kedeligt, for børnene har jo glædet sig helt vildt, fortæller Kimmie Phillipsen.

Kimmie Phillipsen og hendes datter er ikke længere sikre på, at de kan komme til Legoland på sommerferie som planlagt. Det skyldes Flixbus pludselige aflysning af turen fra København til Billund. Foto: Privatfoto

Umulig kundeservice

Klagerne på Trustpilot om Flixbus handler også om en fuldstændig umulig kundeservice, der ikke er til at få kontakt med.

- Hver gang vi kom igennem til deres kundeservice, så blev vi smidt af linjen, fortæller Kimmie Phillipsen.

Den oplevelse havde Emil Gjerding Nielson også.

- Vi blev smidt af flere gange, og da vi endelig kom igennem, ventede vi i en time på at snakke med en medarbejder, forklarer Emil Gjerding Nielson.

Både Emil og kæresten, samt søstrene med deres to børn, vil have pengene retur for deres dårlige oplevelse. Hos Flixbus er det dog almindelig praksis at få et tilgodebevis.

- Det giver jo ingen mening for mig, når vi har købt en service, de ikke har leveret. Hvad skal jeg bruge en voucher på 1000 kroner til Flixbus til? Jeg vil ikke rejse med Flixbus igen, slår Emil Gjerding Nielson fast.

Sådan har søstrene, der nu muligvis har fået ødelagt deres tur til Legoland med deres piger, det også.

- Jeg vil have pengene tilbage for det hele. Hvis vi kommer afsted, så bliver transporten helt uden Flixbus. Vi ved slet ikke, hvornår vi skulle bruge en voucher til noget, så vi vil bare have pengene tilbage, siger Kimmie Phillipsen.

Lovgivning i forbindelse med aflysning

Kimmie og hendes søster kan ende med at stå med to meget skuffede piger, der ikke kommer på sommerferie i Legoland. Foto: Privatfoto

Flixbus svar på kritikken Ekstra Bladet har prøvet at få svar på kritikken fra Flixbus. Flixbus har ønsket at svare på kritikken på mail, det har derfor ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål. Her skriver Flixbus presseansvarlige, Jelena Jovanovic, blandt andet: 'Verden har igennem de sidste måneder måtte tilpasse og ændre deres normale procedurer for at gøre deres part i at forhindre spredning af Covid-19. Virussen medførte store omvæltninger for driften af Flixbus, da sikkerhedsanbefalingerne og restriktionerne gentagne gange ændredes. Uheldigvis har vi været nødt til at aflyse visse afgange i løbet af perioden. Det er særligt uheldigt i de tilfælde, hvor det er sket tæt på afgang, og vi er meget kede af ulejligheden, det har medført. Hvis Flixbus aflyser en afgang, er kunden berettiget til at vælge, hvilken form for kompensation han/hun vil have - voucher eller pengene retur. Vi erkender fuldt ud, at vores kundeservice har haft et større antal henvendelser end normalt. Vi arbejder på at forbedre situationen. Vi tager ikke denne kritik let. Vi vil gøre vores allerbedste for at forbedre os og genvinde tilliden fra vores passagerer.' Ekstra Bladet ville blandt andet gerne have spurgt, hvornår kunderne kan forvente at få deres penge igen, og hvornår Flixbus forventer at være tilbage til normal drift, så ferietrængende danskere ikke bliver ladt i stikken. Flixbus er ikke vendt tilbage på Ekstra Bladets henvendelser i dag.

Få et lille indblik i anmeldelserne af Flixbus på Trustpilot herunder: