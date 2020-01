Kims åbner sin første chips-outlet

Fredag slår Kims dørene op for et lagersalg med Kims-chips

Fredag 31. januar klokken 14 åbner chips-giganten Kims sit første lagersalg med chips i Odense.

Det oplyser Orkla Confectionary & Snacks Denmark, som står bag brandet, i en pressemeddelelse sendt til Ekstra Bladet.

Butikken bliver en såkaldt overskudsbutik og vil have fokus på at sælge varer, der nærmer sig udløbsdatoen, eller som er pakket i udgået emballage og derfor ikke kan sælges i butikkerne. I butikken bliver chips- og snackprodukterne billigere, jo tættere de er på 'bedst før'-datoen.

Konceptet er således både at reducere mad- og emballagespild.

'Vi arbejder mere og mere systematisk med bæredygtighedsinitiativer, og vi er først lige begyndt. Med en ny webshop og fysisk butik for overskudsvarer, går vi helt nye veje for at minimere madspild og samtidig leve op til forbrugernes forventninger om adgang til et bredt sortiment', siger Kim Munk, der er administrerende direktør i Orkla Confectionery og Snacks, i pressemeddelelsen.

Outlet-butikken, der ifølge Kims er Danmarks allerførste chips-butik, åbner i Ejlskovgade i Odense og vil hovedsageligt være åben i eftermiddagstimerne. Søndag og mandag holder butikken lukket.