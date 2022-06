Kina advarer: - En sikker vej mod døden

Mens krigen i Ukraine er på alles læber, spøger en anden krig i kulissen.

Søndag gjorde Kinas forsvarsminister, Wei Fenghe sit til, at den anspændte situation i Asien fortsætter. Under en konference i Singapore lød det blandt andet fra Fenghe, at Beijing (Kina, red.) vil kæmpe for at forhindre taiwansk selvstændighed.

Forøgelse af taiwansk uafhængighed er 'en sikker vej mod døden,' lød det.

Samtidig lod han sig forstå, at det er 'nødvendigt' og 'berettiget' at kineserne udvikler deres atomarsenal for at bevare international sikkerhed.

Det skriver The Wall Street Journal.

Anspændt situation

Reaktionen kommer i kølvandet på, at den amerikanske forsvarsminister, Lloyd Austin, lørdag udtalte, at Kina i stigende grad udviser provokerende adfærd - især omkring Taiwan.

Derfor svarede den kinesiske ditto søndag igen, hvor det ifølge kineserne er den amerikanske strategi og tilstedeværelse i Asien-Stillehavsområdet, der driver konfrontationen.

- De, der måske ønsker uafhængighed fra Taiwan i et forsøg på at splitte Kina, vil ikke klare sig godt, sagde han og tilføjede, at ingen bør undervurdere de kinesiske styrkes evner til at forsvare deres territoriale integritet.

- Vi vil kæmpe for enhver pris, og vi vil kæmpe til det sidste. Det er den eneste udvej for Kina, sagde han ifølge Politico.

Wei Fenghe hilser på USA's forsvarsminister Lloyd Austin. Foto: Caroline Chia

Fredag mødtes Austin og Wei i Singapore, og lyden på vandrørene er, at sidstnævnte skulle have gjort det klart, at Kina ikke vil tøve med at gå i krig, hvis Taiwan erklærer sig uafhængigt.

Kina har altid betragtet Taiwan som en del af deres, der midlertidigt er brudt ud, men som en dag vil blive genforenet med landet - om nødvendigt med magt, skriver NTB.

På trods af det øgede atomberedskab understregede den kinesiske forsvarsminister, at de aldrig ville angribe først med atomvåben, og at Kina ønsker at undgå den katastrofe som en atomkrig utvivlsomt vil medfølge.

Samtidig retter han det tunge skyts mod USA, som han anklager for at kapre lande i Asien for at sætte dem op mod Kina.