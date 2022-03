Kina advarer Vesten: - Eskalerer situationen

Mandag aften holdt FN et ekstraordinært møde i sikkerhedsrådet om den humanitære krise i Ukraine, der forværres dag for dag.

Det fik Kinas FN-ambassadør, Zhang Jun, til at lange hårdt ud mod Vesten.

- Det er en kompliceret konflikt. Det kræver ro og sund fornuft at løse så komplekse problemer - ikke benzin på bålet. Det fører kun til, at situationen eskalerer.

- Vi er dybt bekymrede over de sanktioner, som Vesten har indført. De hjælper ikke, men fører i stedet til enorme humanitære konsekvenser og økonomiske tab for andre lande. At sende våben og soldater til Ukraine gør situationen endnu værre, sagde den kinesiske ambassadør ifølge Dagbladet.

Afviser sanktioner

Ruslands invasion af Ukraine har udløst stærke reaktioner, og en række lande har indført strenge sanktioner mod Rusland og støttet Ukraine med penge, humanitær bistand, militært udstyr og soldater.

Kina har dog - i modsætning til USA, EU og dets allierede - ikke indført sanktioner mod Rusland. Kinesiske myndigheder er af den opfattelse, at strenge sanktioner skaber nye problemer og forstyrrer arbejdet hen imod politisk enighed.

Artiklen fortsætter under videoen ...

Odessa-området er blevet angrebet fra Sortehavet. (Ukraine, Rusland). 7. marts 2022

Selvom kineserne nægter at tilslutte sig den internationale fordømmelse af Ruslands invasion i Ukraine, siger Jun, at de ønsker en diplomatisk løsning på konflikten.

- Jeg håber Rusland og Ukraine fortsætter forhandlingerne. Og jeg håber, at samtalerne fører til fred, er han citeret for at sige.

Han udtrykker ligeledes et ønske om, at USA, EU, FN og Nato om at have en lignende dialog mellem de to lande, og understreger samtidig vigtigheden af, at også Ruslands problemer bliver vendt og lyttet på.

'Bundsolidt venskab'

Søndag beskrev Kinas udenrigsminister, Wang Yi, Rusland som kinesernes vigtigste strategiske partner.

- Venskabet mellem de to folk er bundsolidt. Begge landes fremtidsudsigter for samarbejde er lyse, sagde Yi om Rusland under et pressemøde søndag.

Ministeren understregede, at Kina ønsker et bredt internationalt samarbejde, så der kan 'implementeres nødvendig mægling' i Krigen, når 'det er nødvendigt'.