Kina deler falske billeder af 'nyt' virus-hospital: - Det er propaganda

Det 'nye' kinesiske hospital til corona-patienter er lidt for godt til at være sandt

To kinesiske statsmedier og en højtstående embedsmand fra Kina deler disse dage et billede, som skal illustrere en del af et nyt superhospital for corona-patienter i den virusramte by Wuhan, der kun har taget 16 timer at bygge.

Men billedet stammer ikke fra et nybygget hospital. Det viser en hurtig billedsøgning på Google.

Billedet optræder flere steder på hjemmesider for modulbyggeri og stammer i stedet fra en bygning, der er placeret knap 1000 kilometer væk i Qingdao i Kina.

Deler billedet

På Twitter har den statsejede kinesiske avis People's Daily China delt et billede af bygningen med teksten:

'Efter 16 timers byggeri er den første bygning til Huoshenshan-hospitalet i Wuhan mandag bygget færdigt. Hospitalet forventes at blive videregivet til militæret 2. februar, hvor det skal stå færdigt og bruges til coronavirus-patienter.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

People's Daily China har over syv millioner følgere på Twitter.

Avisen har over syv millioner følgere alene på Twitter.

Også den engelsksprogede statsejede avis Global Times China, der hører under People's Daily China, har omtalt den færdige bygning i en artikel på nettet.

Artiklen er ikke længere tilgængelig, men Ekstra Bladet har kunnet søge den frem via Way Back Machine.

Også i denne artikel, der er afbilledet nedenfor, fremgår det, at det kun har taget 16 timer at bygge hospitalet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Artiklen fra Global Times China er efterfølgende blevet fjernet.

Men statsmedierne er ikke de eneste, der løber med løgne og falske nyheder.

Også vicedepartementschef i Kinas udenrigsministerium Lijian Zhao omtaler byggeriet på sin twitterprofil, hvor han deler det selvsamme billede.af bygningen.

Lijian Zhao har over 230.000 følgere på sin profil. I avisen The Washington Post beskrives han som en højtstående kinesisk diplomat, der tidligere har boet og arbejdet i både USA og Pakistan for Kina. Ifølge Buzzfeed var Lijian Zhao på et tidspunkt 'den mest interessante diplomat i verden' i Buzzfeed.

'Kinesisk fart. Infratruktuel mani. Den første bygning til Wuhans coronavirus-hospital står færdigt efter 16 timer. Det endelige 1000-seng store hospital vil være bygget færdigt om ni dage', skrev han 27. januar på Twitter.

Chinese speed. Infrastructure maniac. #Wuhan's 1000-bed #Coronavirus hospital, Huoshenshan hospital, will be completed in 9 days. It will be handed over after one day of medical equipment installation. pic.twitter.com/Ag7bWEIJIh — Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) January 28, 2020

Nyhederne kommer, efter at Kina for få dage siden meddelte, at de kinesiske myndigheder havde indledt et hastebyggeri af et nyt sygehus med 1000 sengepladser, som skal stå færdigt på kun ti dage.

Sygehuset opføres i det centrale Wuhan og ventes at blive taget i brug inden 3. februar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Byggeriet af sygehuset er godt i gang, viser billeder udsendt af de kinesiske myndigheder. Foto. Ritzau Scanpix

Kina vil bygge virushospital i Wuhan på kun ti dage

Det overrasker ikke Casper Wichmann, daglig leder af Kina-tænketanken ThinkChina ved Københavns Universitet, at kinesiske statsmedier hopper på limpinden og selv viderebringer de falske nyheder.

- Medierne er kontrolleret af kommunistpartiet, og der er tæt censur. De er til for at fortælle positive historier om Kina. Selv hvis medierne prøvede at skrive en kritisk artikel, ville partiet lukke ned for det hurtigt, inden det bredte sig, siger Casper Wichmann til Ekstra Bladet.

Ifølge ham er der en bestemt grund til, at de falske nyheder bliver delt på netop Twitter og Kinas engelsksprogede medier.

- I Kina er det en meget lille procentdel, der bruger Twitter. Det gør mange fra Vesten derimod. Og Global Times er virkelig et tale et talerør for kommunistpartiet. Det er tydeligt, at det er propaganda, der skal vise, at vi har styr på det her. Omverdenen skal se, at Kina har alt under kontrol, fortæller Casper Wichmann.

Verden er ikke klar til det værst tænkelige scenarie

De første tilfælde af den helt nye og ukendte virus blev opdaget i december i den kinesiske millionby Wuhan, der ligger centralt i landet.

Siden da har mindst 106 personer mistet livet, og mere end 4000 menes at være blevet smittet med virussen.

Foruden Kina er der konstateret smittede personer i Tyskland, Australien, Frankrig, Japan, Malaysia, Nepal, Canada, Singapore, Sydkorea, Taiwan, USA, Saudi-Arabien, Thailand, Cambodja, Vietnam og Finland.

I Danmark følger myndighederne udviklingen tæt. Smitterisikoen er ifølge sundhedsmyndighederne meget lav.