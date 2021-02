Kina forbyder BBC

Den britiske tv-station BBC World News har torsdag fået forbud mod at sende nyheder i Kina.

Det meddeler den kinesiske radio- og tv-styrelse.

Sendeforbuddet til BBC kommer, en uge efter at britiske myndigheder inddrog den statslige kinesiske tv-station CGTN's sendetilladelse.

Og det kommer efter, at BBC i en udsendelse har fortalt om forholdene for det muslimske mindretal uighurerne.

Ifølge menneskerettighedsorganisationer har Kina sendt op mod en million uighurer i såkaldte genopdragelseslejre.

Den 3. februar sendte BBC en udsendelse, der afslørede, at uighur-kvinder er udsat for tortur og seksuelle overgreb i disse lejre.

Kinas myndigheder mener, at BBC på alvorlig vis har brudt reglerne for nyhedsformidling i Kina, herunder at nyhederne skal være 'sandfærdige og fair', hedder det.

Det har skadet Kinas nationale interesser og undergravet den nationale enhed, mener den kinesiske styrelse.

BBC lever ikke op til kravene for at få lov at sende i Kina og har mistet sendetilladelsen i et år, lyder konklusionen.

To journalister fra nyhedsbureauet Reuters bekræfter, at BBC er gået i sort på de kinesiske tv-skærme.

Storbritanniens udenrigsminister, Dominic Raab, kalder Kinas beslutning en 'uacceptabel begrænsning af pressefriheden'.

- Kina har nogle af verdens strengeste restriktioner for medier og internet, og dette seneste skridt vil kun skade Kinas ry i omverdenens øjne, skriver Raab på Twitter.

Også USA's udenrigsministerium retter torsdag en skarp kritik mod Kina for at have trukket stikket for BBC World News.

- Vi opfordrer Kina og andre lande med autoritær kontrol over deres befolkninger til at tillade fuld adgang til internettet og pressefrihed, siger udenrigsministeriets talsmand Ned Price.

BBC's hovedkontor i London siger i en udtalelse, at det er skuffende, at Kina nu har besluttet at udelukke kanalen fra at sende.

- BBC er verdens mest pålidelige internationale nyhedsstation og rapporterer om historier fra hele verden på fair og upartisk vis uden svaghed eller tøven, lyder det fra BBC.

Kanalen er ikke inkluderet i de mest udbredte tv-pakker i Kina, men kan blandt andet ses på mange hoteller rundt om i Kina.