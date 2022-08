Kina indleder militærøvelse nær Taiwan efter omstridt besøg

Kina har torsdag morgen dansk tid indledt sin hidtil største militærøvelse nær Taiwan.

Det meddeler den statslige tv-station CCTV torsdag.

Det sker, efter at den amerikanske toppolitiker Nancy Pelosi ignorerede kinesiske protester tidligere denne uge og besøgte Taiwan.

Militærøvelsen varer til den 7. august.

Det skriver BBC.

Ifølge det britiske medie har Kina også blokeret for en del af samhandlen med Taiwan i utilfredshed med Pelosis besøg.

Ifølge Taiwan forsøger Kina med militærøvelsen at 'ændre status quo' i området og øvelserne er reelt en sø- og luftblokade.

Derfor har Taiwan bedt skibe om at tage alternative ruter, og Taiwan har samtaler med Filippinerne og Japan om at finde alternative ruter for luftfarten. Det sker, for at undgå at skibe og fly kommer ind i øvelsesområderne.

Annonce:

Taiwan har beskrevet øvelserne som et 'irrationelt træk for at udfordre den internationale orden'.

EU fordømmer også Kinas reaktion på Pelosis visit.

- Der er ingen begrundelse for at bruge et besøg som påskud for aggressiv militær aktivitet i Taiwanstrædet. Det er normalt og rutinemæssigt for lovgivere fra vores lande at rejse internationalt, siger EU's udenrigschef, Josep Borrell, ifølge nyhedsbureauet AFP.

Pelosi, der er formand for Repræsentanternes Hus, er den mest højtstående politiker fra USA som har besøgt østaten i 25 år. Hendes besøg har vakt vrede i Beijing, som mener, at Taiwan hører under Kina.

Det mener USA officielt også, men Kina ser Pelosis besøg som en slags legitimering af Taiwan, der betragter sig som selvstændigt.

Under turen mødtes Pelosi med den taiwanske præsident, Tsai Ing-wen, ligesom hun talte til Taiwans parlament.

Annonce:

Forud for besøget havde Kina advaret Pelosi mod at gennemføre det. Og advarslerne blev gentaget, efter at Pelosi ankom til Taiwan.

Med besøget leger hun med ilden, og det kan få konsekvenser, lød det fra det kinesiske udenrigsministerium.

Kort efter Pelosis ankomst til Taiwan tirsdag gik 21 kinesiske militærfly i luften og fløj ifølge Taiwan ind i taiwansk luftforsvarszone.

Pelosi selv sagde, at hendes tilstedeværelse gjorde det 'utvetydigt klart', at USA ikke vil svigte en demokratisk allieret som Taiwan.