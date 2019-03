Kina: Laveste vækst i årtier

Kina økonomiske vækst ventes i år at gå ned i tempo, og dermed er der udsigt til den laveste vækst siden 1990.

Bruttonationalproduktet forventes i 2019 at vokse med 6,0 til 6,5 procent.

Det oplyser premierminister Li Keqiang tirsdag i forbindelse med åbningen af Folkekongressen i Beijing.

I 2018 var væksten på 6,6 procent, hvilket var det laveste i årtier. Set i et globalt perspektiv er det dog kun få lande forundt at have så stor vækst.

Folkekongressen afvikles over to uger med taler, møder og politiske ritualer. Det fungerer ofte som en blåstempling af kommunistpartiets økonomiske og sociale politik.