Kina lukker grænserne for udlændinge

Kina vil midlertidigt forbyde de fleste udlændinge indrejse i landet. Det meddeler det kinesiske udenrigsministerium torsdag.

Det sker i et forsøg på at hindre coronavirusset i at spredes yderligere.

Det midlertidige indrejseforbud gælder også rejsende med et gyldigt visum eller opholdstilladelse, meddeler ministeriet.

Der er tale om 'et midlertidigt tiltag, som Kina er nødsaget til at indføre i lyset af situationen med udbruddet', lyder det i meddelelsen.

Kinas regering har beordret luftfartsselskaberne til at skære drastisk ned på antallet af flyvninger ind og ud af landet.

Der vil kun være én rute til hvert land i verden og kun én flyvning om ugen.

Udenlandske luftfartsselskaber er underlagt samme restriktioner.

Forbuddet vil træde i kraft ved midnat lørdag.

Undtaget fra reglerne er diplomater og personer med et såkaldt C-visum, oplyser ministeriet. C-visum gives typisk til udlændinge, der arbejder i transportsektoren og eksempelvis kører varer over grænsen til Kina.

Kinas regering vil sætte alt ind på at forhindre, at coronavirusset blusser op i landet igen.

Det udsprang oprindeligt fra millionbyen Wuhan i Hubei-provinsen i december. I Kina har det ifølge de officielle tal kostet næsten 3300 mennesker livet, mens over 21.000 er døde på verdensplan.