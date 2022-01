Kina lukker ny millionby ned efter coronasmitte

Anyang bliver nu den tredje kinesiske by, der på grund af coronasmitte lukker ned for sine indbyggere

20 millioner.

Så mange mennesker er i alt mærket af massive nedlukninger i Kina, efter at en tredje millionby lukker ned som følge af et udbrud med coronasmitte og begrænser sine indbyggere til hjemmets fire vægge.

Det skriver ABC News.

Må intet

Der er denne gang tale om byen Anyang, der ligger i Henan-provinsen i det centrale Kina tæt på Den Gule Flod.

I byen bor der godt og vel 5,5 millioner mennesker, som nu må leve under strengere restriktioner, mens der også vil blive testet massivt ifølge mediet.

Befolkningen må ikke forlade deres hjem, og 'ikke-nødvendige køretøjer' er bandlyst fra gaderne. Det samme gør sig gældende for butikker, som skal holde lukket, medmindre de sælger fornødenheder.

Det er ikke klart, hvor lang tid nedlukningen af byen kommer til at vare.

Her ses et billede af medarbejdere iført værnemidler, som sprayer desinfektionsmiddel udenfor et indkøbscenter i byen Xi'an 11. januar 2022. Xi'an er også under nedlukning. Foto: STR/Ritzau Scanpix

To tilfælde

Nedlukning af Anyang kommer, efter myndighederne registrerede to tilfælde af omikron mandag, som man mener er knyttet til to andre tilfælde i byen Tianjin, som ligger fem timers køretur fra Anyang.

Anyang er derfor nummer tre i en række af nedlukninger af byer i Kina på grund af smitteudbrud.

I øjeblikket er 13 millioner mennesker også under nedlukning byen Xi'an, som er hovedstaden i Shaanxi-provinsen, og 1,1 millioner mennesker lider samme skæbne i Yuzhou, som også ligger i Henan-provinsen.