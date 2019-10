Kina med nyt super-våben: Kan du se hvad det er?

De senere år har Kina for alvor meldt sig ind i supermagternes våbenkapløb med stribevis af nye, højteknologiske våben, og for nylig har de fremlagt en prototype, som hører til blandt de mere specielle.

Således arbejder det kinesiske militær på helikopteren, som af kinesiske medier er blevet døbt 'Super Store Hvidhaj', skriver CNN.

Den bevæbnede helikopter er ifølge Kina designet til 'fremtidens kampplads for digital information'.

Helikopteren skal have fundet inspiration fra en række af klassiske helikoptere såvel som det amerikanske stealth-bombefly B-2 Spirit.

Skjult for radarer

Umiddelbart er det svært at se sammenfaldet mellem en helikopter og det nye kinesiske isenkram, men ifølge tegninger af helikopteren skal den ydre skal skjule motor såvel som rotor, så helikopteren er svær at finde for fjendtlige radarer.

I den syv en halv meter lange og tre meter høje helikopter er der plads til to besætningsmedlemmer.

Helikopteren er indtil videre blevet vist frem ved China Helicopter Exposition, hvor den stod solidt plantet på landjorden. Og indtil videre har helikopteren ikke været på nogen testflyvninger, melder CNN.

Selvom helikopteren med det noget UFO-agtige udseende er usædvanlig, er det ikke første gang, nogen har forsøgt sig med sådan et design.

Prøvet før

Således havde det canadiske firma A.V. Roe Aircraft i 1950'erne udviklet et lignende luftfartøj, kaldet VZ-9, som blev testet i hemmelighed af det amerikanske militær.

Her viste tests imidlertid, at VZ-9 blev ustabil, når den kom mere end én meter op i luften, og den kunne ikke flyve hurtigere end 56 kilometer i timen.

Det er derfor næppe nogen overraskelse, at USA aldrig tog opfindelsen til sig.

Om Kina får mere held med projektet vil tiden vise.