Kina melder om højeste antal coronatilfælde i to måneder

Kina havde lørdag det højeste antal nye bekræftede tilfælde af coronasmitte siden den 13. april.

I alt blev 57 personer bekræftet smittet.

Det fremgår af en opgørelse søndag fra Kinas Nationale Sundhedskommission (NHC), skriver nyhedsbureauet Reuters.

Virusudbruddet begyndte i Kina i slutningen af sidste år, men det er stort set blevet bragt under kontrol med nedlukninger af byer og andre skrappe foranstaltninger tidligere i år.

De seneste dage er bekymringen for en genopblussen af udbruddet dog vokset, efter at NHC fredag bekræftede de første nye smittetilfælde i Beijing i to måneder, skriver Reuters.

Lørdag blev en bydel i Beijing nær det store Xinfadi-marked derfor sat i en form for alarmberedskab. Alle sportsarrangementer blev udsat, og der er lukket ned for dele af turismen.

Desuden er myndigheder i byen begyndt at teste massevis af mennesker i det berørte område.

Det er muligvis forklaringen på, at 36 af lørdagens 57 nye smittetilfælde ifølge NHC kan henføres til Beijing. Dagen forinden blev der registreret seks smittetilfælde i byen.

Natten til lørdag blev Xinfadi-markedet, hvor der udbydes fødevarer, lukket. Det skete, efter at to mænd, som arbejdede i et forskningscenter, var blevet smittet efter et nyligt besøg på stedet.

Myndighederne i Beijing havde tidligere indstillet al handel med okse- og lammekød på markedet.

De kinesiske myndigheder planlægger at teste flere end 10.000 personer, som har været på Xinfadi-markedet, for at finde ud af, om flere har fået virusset.

Nyhedsbureauet AFP beretter fra stedet, at flere hundrede betjente, mange iført ansigtsmasker og handsker, overvåger området.

Beboere i flere boligblokke nær markedet er desuden beordret til at holde sig hjemme ifølge AFP.

I Kina er 4638 personer døde på grund af Covid-19, viser en opgørelse fra det amerikanske Johns Hopkins University.