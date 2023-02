Kina ønsker Putin alt godt

I et møde mellem Rusland og Kina fortæller en kinesisk topdiplomat, at Xi Jingping 'ønsker Vladimir Putin alt godt'

Onsdag er verdens øjne rettet imod et møde mellem den kinesiske topdiplomat Wang Yi og Ruslands præsident, Vladimir Putin.

For hvordan er relationen mellem de to stormagter?

Det fik vi en lille indikation på, da Wang Yi havde en besked med fra Kinas præsident, Xi Jinping, der ønskede 'Vladimir Putin alt godt'. Uden at komme nærmere ind på, hvad det betyder.

Det rapporterer Reuters.

Samtidig er der kommet billede frem fra mødet, hvor Vladimir Putin og topdiplomat Wang Yi sidder 'tæt' sammen ved et rundt bord. Og ifølge Kina-korrespondent fra BBC Stephen McDonell er det et russisk forsøg på at vise, at de er tætte med kineserne.

Skal ikke påvirkes

Ifølge Reuters har Wang Yi også fortalt, at han ikke mener, at relationen mellem Kina og Rusland skal påvirkes af andre lande.

Annonce:

Men Kina ønsker dog stadig, at der snart kommer fred i regionen. Det fortalte udenrigsminister Qin Gang tirsdag.

- Det er næsten et år siden, at krisen i Ukraine eskalerede. Kina er dybt bekymret over, at konflikten intensiveres og endda kommer ud af kontrol, sagde Qin Gang ifølge AFP.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kina har forsøgt at positionere sig som en neutral part i krigen i Ukraine, samtidig med at landet ønsker at bevare sit tætte forhold til Rusland, som er en strategisk vigtig allieret.

Kilder oplyste tirsdag til den amerikanske erhvervsavis Wall Street Journal, at den kinesiske præsident, Xi Jinping, også har planer om at rejse til Rusland til et topmøde med den russiske præsident, Vladimir Putin, inden for de kommende måneder. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ifølge den amerikanske avis skulle rejsen være et forsøg på at få gang i forhandlinger med flere parter om en fredsløsning i Ukraine.