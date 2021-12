Kina og Elon Musk på kollisionskurs

Ifølge Kina har de fundet det nødvendigt at indsætte forebyggende kontrolforanstaltninger i rummet for at undgå kollisioner i juli og oktober med Elon Musk' SpaceX satellitter. De opfordrer USA til at tage ansvar

I et skriv til FN har Kina tilskyndet USA til at overholde traktaten, der skal regulere det ydre rum.

Der skyldes, at satellitter opsendt af tech-giganten SpaceX, der er ejet af verdens rigeste mand, Elon Musk, to gange var tæt på at kollidere med Kinas rumstation i det forgangne år.

Det skriver The Guardian.

Ifølge kineserne indsatte de forebyggende kontrolforanstaltninger for at undgå kollisioner med Starlink i juli og oktober, fremgår det af en rapport, der er sendt til FN's komité for regulering af det ydre rum.

Starlink er en satellit-internetkonstellation, der drives af SpaceX.

'Kina ønsker, at FN's generalsekretær videregiver oplysningerne til alle involverede stater, som er parter i traktaten om det ydre rum, skriver kineserne ifølge The Guardian.

De tilføjede, at parterne bærer et 'internationalt ansvar' for nationale aktiviteter udført af både regerings- og ikke-statslige organisationer i rummet.

1600 satellitter

SpaceX har opsendt mere end 1600 satellitter i rummet. De har fået tilladelse af US Federal Communications Commission til at opsende op imod 12.000 satellitter, skriver The Guardian.

Elon Musk er faldet i unåde hos kineserne, efter de to gange i år efter udsagn måtte undvige rumaffald fra hans udsendte satellitter. Kineserne selv står bag den største hændelse af rumaffald fra 2007. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Kollisioner er ikke et ukendt fænomen i rummet, hvor hændelserne er steget de seneste år, da både antallet og hastigheden, hvormed satellitter bliver opsendt, er steget betragteligt.

Ifølge Jonathan McDowell, der er astrofysiker ved Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, 'bærer Starlink er en stor del af det ansvar,' siger han til The Guardian.

Kineserne er dog ikke selv helt uskyldige, når snakken falder på rumaffald tilføjer McDowell.

- Det hører med til historien, at USA flere gange over de seneste 10 år har været nødt til at undvige rumaffald fra den kinesiske militære anti-satellit-test fra 2007. Kineserne er ikke uskyldige her, og den største hændelse med rumaffald, står kineserne for ved deres 2007 anti-satellit-test, siger han.

Ny æra

Astrofysikeren fortæller, at de seneste hændelser er en påmindelse om, at verden er på vej ind i en 'ny æra i rummet'.

- Der er mere rumaffald, og der er flere aktive satellitter. Der bliver mere travlt og overfyldt deroppe. Det er en kommerciel domineret rumalder, hvor vi for første gang stresser rummiljøet, siger han.

Det britiske medie BBC skriver, at klagen fra Kina til FN endnu ikke er bekræftet af uafhængige kilder. SpaceX har heller ikke reageret på henvendelser om sagen.

Kinas rumprogram gennemførte fem vellykkede bemandede missioner i 2021.