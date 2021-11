Kina opfordrer familier til at hamstre

Da danskere hamstrede dagligvarer i starten af coronapandemien, fik det flere til at hidse sig op.

Men det er altså lige præcis det, som den kinesiske regering nu har opfordret familier til at gøre i tilfælde af en nødsituation.

Det skriver flere internationale medier herunder Financial Times og nyhedsmediet Reutes.

Artiklen fortsætter under billedet...

Priser på mad er steget. Foto Jade Gao/Ritzau Scanpix

Kiks og kopnudler

Lokale medier har blandt andet offentliggjort lister over, hvilke varer man anbefaler at lagre derhjemme, og det dækker for eksempel over genstande som kiks, kopnudler, vitaminer, radioudstyr og lommelygter.

En bruger på Weibo, der er et kinesisk socialt medie lig Twitter og Instagram, skrev, at 'så snart nyheden kom ud, gik ældre mennesker tæt på mig amok og begyndte at panikkøbe i supermarkedet'.

Efterfølgende har flere kinesiske statsmedier forsøgt at dæmpe bekymringerne.

Artiklen fortsætter under billedet...

Regeringen brugte ikke coronanedlukning som en begrundelse for at opfordre familier til at hamstre. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Stigende priser

Der er ikke givet en officiel grund for opfordringen, men den kommer i forlængelse af en coronanedlukning og bekymringer om stigende madpriser, efter ekstremt vejr har beskadiget afgrøder.

Prisen på madvarer stiger normalt i Kina op til vinter, men ikke så meget, som er tilfældet nu, og i sidste uge var prisen på agurk, spinat og broccoli fordoblet.

Ifølge Reuters planlægger den kinesiske regering at 'frigøre reserver af grøntsager', men man ved ikke, hvilke grøntsager der er tale om, eller hvornår det skulle ske.