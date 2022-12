Kina ophæver indrejsekarantæne

Det vil nu igen blive muligt at rejse ind i landet, uden at skulle i karantæne

I næsten tre år har Kina slået meget hårdt ned på corona.

Men det er nu ved at ændre sig.

Fra og med 8. januar er der ikke længere krav om karantæne og coronatest for folk, der rejser ind i Kina.

Det oplyser Kinas Nationale Sundhedskommission (NHC) mandag.

Offentlige steder vil ikke længere afkræve kineserne en negativ PCR-test, men på restauranter, i supermarkeder og lignende fortsætter de Kina dropper PCR-tests: Men private fortsætter

Derudover oplyste NHC søndag, at kommissionen ikke længere vil offentliggøre daglige coronatal for hele landet.



Slut med nultolerance

I starten af december begyndte topembedsmænd i Kina at komme med udtalelser, der peger på en anden tilgang med et mindre alvorligt syn på sygdommen, ligesom der blev lempet på retningslinjerne, som af medier blev kaldt det hidtil stærkeste tegn på, at landet er ved at gå væk fra sin nultolerancepolitik.

Annonce:

De lempede retningslinjer betød, at personer med asymptomatisk eller mild coronavirus kunne komme i hjemmekarantæne i stedet for i offentlige karantænecentre.

Corona raser stadig

Men på trods af Kinas beslutning om at afvikle landets nultolerancepolitik over for covid-19, hærger sygdommen fortsat landet.

Fredag viste et lækket notat ifølge medierne Bloomberg News og Financial Times, at næsten 250 millioner mennesker i Kina kan være blevet smittet med covid-19 i løbet af de første 20 dage af december.

Hvis estimatet er korrekt, svarer det til omkring 18 procent af Kinas 1,4 milliarder indbyggere. Samtidig vil det være det største udbrud af covid-19 på verdensplan til dato.

De omtalte tal blev ifølge Bloomberg News og Financial Times præsenteret på et internt møde i NHC i onsdags.

Stemmer ikke med officielle smittetal

De to medier citerer kilder, som er bekendt med sagen eller involveret i drøftelserne.

Annonce:

Blandt de estimater, der henvises til, er en afsløring af, at alene tirsdag i denne uge skulle 37 millioner mennesker være blevet smittet med covid-19 på tværs af Kina.

Det står i skærende kontrast til det officielle smittetal for den dag på 3049.