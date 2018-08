Kina på vej imod afskaffelse af politik

Meget tyder på, at Kina kan være på vej mod en endegyldig afskaffelse af restriktionerne for, hvor mange børn kineserne må få. Det skriver nyhedsbureauet Reuters

I 1979 indførte det kinesiske kommunistparti den famøse etbarnspolitik med henblik på at bremse befolkningstilvæksten, men i 2016 blev grænsen hævet til to børn per familie.

Det skete, fordi det kinesiske styre ønskede at imødegå den alvorlige udfordring, som det er, at befolkningens gennemsnitsalder er hastigt stigende, hvilket blandt andet skyldes, at kineserne i dag bliver ældre end tidligere.

Men nu kan det altså være helt slut med restriktionerne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Se også: Kinas etbarnspolitik er nu officielt afskaffet

Ingen familie-planlægning

Alt indhold vedrørende såkaldt 'familie-planlægning' er således blevet udeladt fra et udkast til en række lovændringer, der blev drøftet mandag.

Det meddelte det statsligt styrede medie The Procuratorate Daily på Weibo, der er den kinesiske pendant til Facebook.

Denne detalje bliver af mange tolket som et tegn på, at Kina lige nu overvejer at afskaffe den kontroversielle gamle lov, der tidligere er blevet håndhævet gennem blandt andet store bøder, sterilisation og tvungne aborter.

Men hvorfor vil Kina netop nu afskaffe den snart 40 år gamle lov?

Svaret skal ifølge Mary Gallagher, der er professor i politiske studier ved University of Michigan, findes i landets demografiske udvikling, der i disse år bevæger sig i en ifølge hende bekymrende retning.

- Det kinesiske styre står over for en kolossal demografisk kløft, fordi den arbejdsdygtige del af befolkningen svinder ind, imens den aldrende del af befolkningen bliver større. Landet står desuden uden et socialt sikkerhedsnet, der i tilstrækkelig grad kan understøtte den aldrende befolkning, siger hun til The Guardian.

Frimærke satte gang i spekulationer

Spekulationerne om en afskaffelse af den gældende tobarnspolitik begyndte første gang at florere tidligere på måneden, da styret offentliggjorde et frimærke, der skal markere grisens år i 2019.

Frimærket viste nemlig en grise-familie med ikke en eller to, men tre smågrise.

Lovændringen i 2016 har da heller ikke haft den tilskyndede effekt i Kina.

I 2016 blev der født 17,9 millioner børn, hvilket var 1,3 millioner flere end det foregående år, og det var kun halvt så mange som beregnet.

Se også: Forsker sår tvivl om Kina som verdens mest folkerige land

Se også: Mangler 60 mio. kvinder: Nu er 'brudeprisen' op til 300.000 kr.