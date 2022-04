Kina sender 26 millioner i lockdown

De kinesiske myndigheder har besluttet at forlænge coronaisolationen for Shanghais 26 millioner indbyggere

26 millioner mennesker i Kinas største by, Shanghai, har set frem mod dagen i dag.

Her var det meningen, at byens store coronalockdown skulle ophøre.

Det må Shanghai-borgerne nu skyde en hvid pil efter. De kinesiske myndigheder har nemlig besluttet at forlænge isolationsperioden, da coronavirussen stadig florerer i byen. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Efter test af byens borgere fulgte smittetallet ikke ligefrem myndighedernes 'nul-covid'-strategi. For over 13.000 blev testet positive for virussen.

Største lockdown

Den første lockdown i Shanghai var opdelt, hvor den østlige del af byen lukkede ned fra 28. marts til 1. april, hvorefter den vestlige lukkede og slukkede 1.-5. april. Men nu skal alle 26 millioner indbyggere isoleres på samme tid.

Det bliver derved den største lockdown i Kina, siden coronavirussens udbrud i Wuhan, hvor det første store udbrud af covid-19 fandt sted.

Men isolationen slider på indbyggerne i Shanghai.

'Frihedsberøvelsen' er én ting, men karantænereglerne er også blevet kritiseret af kineserne.

Myndighederne har adskilt børn fra deres forældre og sat asymptomatiske coronasmittede sammen med dem med klare symptomer på smitte, hvilket blot er nogle af kritikpunkterne.

Strategi kritiseres af eksperter

Nul-covid-strategien er også blevet kritiseret af eksperter.

- Jeg tror ikke, det er en god ide, da vi 24 måneder inde i pandemien ved meget mere, siger Jaya Dantas, der er professor i international sundhed ved Curin University i Australien, til Reuters.

Hun foreslår derved, at strategien bør gentænkes.

Ekstra Bladet har talt med en omikron-ramt dansker, som testede positiv i Shanghai. Han blev hurtigt indlagt på et hospital, på trods af at hans symptomer var relativt begrænsede. Du kan læse mere her.