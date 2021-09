Kina slukker for strømmen: Kan gøre jule-problemer større

Kina er uden sidestykke verdens største udleder af CO 2 .

Men det forsøger styret i landet at gøre noget ved. Tilsyneladende i et sådant omfang, at det går ud over befolkningen og produktionen i landet.

Som led i en ambition om at skrue ned for mængden af udslip, har styret nemlig besluttet at sætte begrænsninger for energiforbruget.

Og det betyder, at der er perioder, hvor områder i det nordøstlige Kina står helt uden strøm.

Det skriver The Guardian, AP og kinesiske statsmedier.

Produktion rammes

Siden sidste uge er der således blevet indført rationering af strømmen for at forsøge at skrue ned på kulforbruget, og flere hjem og fabrikker står derfor i længere perioder helt uden strøm, mens befolkningen opfordres til ikke at bruge højtforbrugende apparater i spidsbelastningstimer.

Ud over de nærliggende udfordringer for privatpersoner, rammer begrænsningerne på et tidspunkt, hvor verden i forvejen er udfordret af mangel på varer. Og givetvis er det vanskeligt at opretholde den sædvanlige produktion, når der bliver slukket for strømmen.

På grund af den store efterspørgsel i kølvandet på coronapandemien har producenterne i det nordøstlige Kina forbrugt deres kvote af strøm hurtigere end planlagt, men slukningen af strømmen betyder nu, at der er en øget bekymring for, at der kan blive problemer med at få nok varer rundt i verden op til det forestående julesalg.

Stearinlys og hospitalsindlæggelser De mere eller mindre spontane afbrydelser af strømmen i dele af Kina har fået blandede konsekvenser. Strømafbrydelserne kommer på et tidspunkt, hvor temperaturen om natten nærmer sig frysepunktet. Kina hævder dog, at omvarmning med kul og gas er tilstrækkelig til at holde private hjem varme om vinteren. I takt med at strømmen bliver slukket, har flere butikker måttet tage sig til takke med stearinlys for at kunne holde åbent. I byen Liaoyang er 23 personer blevet indlagt med forgiftning, efter ventilationsanlægget blev slukket i den fabrik, hvor de arbejdede med metalstøbning, melder statsmediet CCTV. I byen Harbin forlyder det, at indkøbscentre må lukke tidligere end planlagt på grund af afbrydelsen af strømmen.

Blandt andet lyder det fra Eson Precision Engineering, der laver komponenter til Apple-produkter, at produktionen ved fabrikken i Kunshan der ligger vest for Shanghai, er lukket ned indtil torsdag 'i tråd med lokalregeringens strøm-restriktioner'.

De hævder dog, at det ikke vil have en betydelig effekt på produktionen. Nyhedsbureauet AP har forsøgt at spørge Apple til betydningen for iPhone-udbuddet, men de er ikke umiddelbart vendt tilbage.

Den enorme industri i Kina, der leverer blandt andet tekstil og elektronik til hele verden, er ramt af ambitionerne om at skrue ned for udledningen i Kina. Foto: STR/AFP/Ritzau Scanpix

Skidt for vækst

Meldingerne om faldende produktivitet i Kina betyder, at flere spår en mindre vækst i Kina i 2021 end ventet, og det betyder blandt andet nervøsitet omkring det kinesiske aktiemarked på et tidspunkt, hvor markedet i forvejen er hårdt ramt som følge af det mulige kollaps af bolig-giganten Evergrande. Mindst 15 kinesiske firmaer har således meddelt børsen, at deres produktion er ramt af strømbegrænsningerne.

Kina har samlet set lovet af skære energiforbruget i 2021 med tre procent for at opnå landets klimamål. Derudover er Kina vært for Vinter-OL næste år, hvor man har ambitioner om en klar og forureningsfri himmel i Beijing og Shijiazhuang, når legene skydes i gang.