Alt imens Vladimir Putin lader bomberne regne hen over Ukraine, stiger presset på hans 'bedste ven', Kinas præsident, Xi Jinping.

Men på trods af, at presset stiger på Beijing, så skal vi ikke forvente, at kineserne for alvor lægger afstand til russerne eller ligefrem selv begynder at lægge et pres på dem for at få dem til at stoppe krigen, lyder vurderingen fra Andreas Bøje Forsby, forsker ved Dansk institut for internationale studier.

- Kina står lige nu i en vanskelig balanceakt, siger han.

- På den ene side vil man gerne støtte op om sin bedste ven og partner, Rusland, men omvendt vil Kina i praksis ikke foretage sig noget, der underminerer Vestens sanktioner af frygt for selv at blive ramt af sanktionerne. Og indtil videre er der ingen indikationer på, at Kina rent faktisk hjælper Rusland med at omgå sanktionspresset.

Men presset på Kina er steget i forhold til at holde sig neutrale i konflikten, siger Andreas Bøje Forsby.

Bedste venner

Kinas præsident, Xi Jinping, har før har kaldt Vladimir Putin for sin 'bedste ven'. Det gjorde han under under et tre-dages besøg i Ruslands hovedstad, Moskva.

Kina valgte da også helt at lade være med at stemme, da FN's Sikkerhedsråd for nyligt var samlet for at stemme om en resolution, der fordømmer invasionen.

Men selvom presset stiger, og hele verden efterhånden har blikket rettet mod Beijing, skal vi midlertidig ikke forvente, at Kina kommer til at vende ryggen til sin nære partner.

- Kina kommer ikke til at give Rusland den kolde skulder, fordi de grundlæggende deler meget af Ruslands modvilje mod Vesten. Samtidig har Kina konsekvent fremstillet USA som dem, der har fremprovokeret konflikten, vurderer Andreas Bøje Forsby og fortsætter:

- Men man sporer dog en lidt mere nuanceret fremstilling i de statskontrollerede kinesiske medier, hvor man nu i højere grad også fortæller, at konflikten har civile ofre.

Kina omtaler dog fortsat konsekvent krigen i Ukraine som 'en krise' og ikke 'en krig'.