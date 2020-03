Kina strammer grebet om pressen: Udviser udenlandske journalister

Journalister fra flere udenlandske medier har fået 10 dage til at forlade Kina.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det drejer sig blandt andet om de amerikanske medier New York Times, Washington Post og Wall Street Journal.

'De vil ikke have tilladelse til at fortsætte deres arbejde som journalister i Kina, inklusive Hongkong og Macao', lyder det i en udtalelse fra den kinesiske regering.

Samtidig strammer Kina grebet om landets egen presse.

Alvorlig beslutning

AFP kalder beslutningen for en af de 'mest vidtrækkende' og 'alvorlige' i mange år.

Ifølge det amerikanske magasin TIME kommer meldingen, efter at USA's præsident, Donald Trump, tirsdag kaldte den dødelige og smitsomme coronavirus for 'den kinesiske virus'.

Coronavirussens oprindelige epicenter var i den kinesiske millionby Wuhan, men har siden bredt sig til resten af verden.

I slutningen af januar kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan to kinesiske statsmedier delte et billede, der skulle illustrere en del af et nyt superhospital for corona-patienter i den virusramte by Wuhan, der kun havde taget 16 timer at bygge.

Men billedet stammer ikke fra et nybygget hospital, viste en hurtig billedsøgning på Google.

Billedet optræder flere steder på hjemmesider for modulbyggeri og stammer i stedet fra en bygning, der er placeret knap 1000 kilometer væk i Qingdao i Kina.

Kina deler falske billeder af 'nyt' virus-hospital: - Det er propaganda