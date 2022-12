Kinas corona-kaos: Indkalder til krisemøde

EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed har torsdag indkaldt et krisemøde i Bruxelles for at få koordineret EU-landenes reaktioner på Kinas beslutning om at ophæve dets covid-19-restriktioner.

- EU's Udvalg for Sundhedssikkerhed holder møde for at drøfte covid-19 situationen i Kina og mulige tiltag på en koordineret måde, siger EU-Kommissionens generaldirektorat for sundhed på Twitter.

Krisemødet blev indledt torsdag morgen. Det er uklart, hvor længe det vil vare.

Kinas regler om test og nedlukninger var tidligere blandt de mest indgribende i verden.

I takt med, at reglerne er blevet løsnet, har det skabt frygt for stærkt tiltagende smitte i landet. Især fordi en stor andel af den kinesiske befolkning ikke tidligere har været udsat for coronavirus.

Eksperter i global sundhed er bekymrede for, at der nu kan blive smittet op imod en million personer i Kina om dagen.

Den usikre udvikling i Kina og den udbredte tvivl om de officielle data har fået USA, Indien, Italien, Taiwan og Japan til at indføre nye indrejseregler for kinesiske statsborgere.

Besøgende til USA fra Kina skal fra 5. januar kunne fremvise en negativ coronatest, som ikke er mere end to døgn gammel, før de må rejse ind i landet.

Kravet gælder rejsende, som er mindst to år gamle, og som flyver fra enten Kina, Macao eller Hongkong.

I Paris siger lederen af Frankrigs Komité for Vurderinger af Sundhedssikkerhed, Brigitte Autran, at situationen med rejsende fra Kina er under kontrol.