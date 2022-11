Kinas mareridt: - Økonomien lider virkelig

Mens hverdagen i Europa går sin gang uden corona-tests og nedlukninger, er virkeligheden en helt anden i Kina, som fastholder deres yderst restriktive zero-covid strategi.

Det skriver Foreign Policy.

I Kina kræver det et negativt test-resultat inden for de seneste 72 timer, før man kan færdes i offentlige bygninger og benytte sig af offentlig transport. Samtidig sætter det kinesiske styre hårdt ind med op til månedlange nedlukninger af landets millionbyer, når smitten spreder sig.

- Det er næsten umuligt for almindelige mennesker at leve et almindeligt liv under alle reglerne og restriktionerne, udtaler kvinden Xu til Foreign Policy.

Test-arbejdere iført værnemidler hører til normalbilledet i kinesiske byer. Her i Lanzhou. Foto: Ritzau Scanpix

Folkelig vrede

Kinas indgribende coronapolitik har da også mødt mærkbar modstand.

Senest forsøgte en stor gruppe medarbejdere på den kinesiske iPhone-fabrik i Zhengzhou at flygte fra corona-isolation og ud i friheden.

Også historien om en treårig coronasmittet dreng, som af den grund blev nægtet lægehjælp og omkom, udløste demonstrationer mod de strenge restriktioner.

Skrantende økonomi

De mange nedlukninger har også stukket en gevaldig kæp i hjulet på den kinesiske økonomi. Ifølge Foreign Policy gik 460.000 kinesiske virksomheder konkurs i første halvdel af 2022.

Samtidig voksede Kinas bnp blot 0,4 procent i andet kvartal af 2022, som er det laveste siden de massive nedlukninger i starten af 2020.

En betjent og embedsmand patruljerer i Lanzhou for at forhindre større forsamlinger. Foto: Bing Han/Ritzau Scanpix

Til sammenligning havde Kina en vækst i bnp på 8,1 procent i hele 2021.

- Den kinesiske økonomi lider virkelig. Både på grund af produktionsapparatet, der er lukket ned, men også fordi test-regimet er så monsterdyrt. Provins- og by-regeringerne bruger enorme summer på det. Man er meget optaget af, at økonomien skal på fode igen, udtaler Casper Wichmann, koordinator for tænketanken ThinkChina ved Københavns Universitet, til Ekstra Bladet.

To skridt frem og et tilbage

Wichmann påpeger, at på trods af at det kinesiske styre er opmærksomme på restriktionernes konsekvenser for både befolkningen og økonomien, er man meget forsigtig med at ændre politikken.

- Man kan se, at smittetallene stiger her til vinter. Kina har også fortsat problemer med vaccinations-raterne og et sundhedsvæsen, der ikke er robust nok til at håndtere de mange ældre, der ikke er færdigvaccinerede. Så der er en reel risiko for, at der kommer til at ske mange dødsfald, hvis det bare løber løbsk.

- Så selvom Xi Jinping er den her 'store, stærke mand', er det generelt meget ét skridt frem og to tilbage, lyder det fra Wichmann.