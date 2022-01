Kinas millionby-nedlukning: 'Giver allerede forstyrrelser'

Mens Kina lukker store millionbyer ned for at mindske selv den mindste smitte, giver nedlukningen anledning til stigende bekymringer om yderligere forstyrrelser i forsyningskæderne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Bekymringerne kommer, efter to processorchip-producenter fortæller, at deres fabrikker er berørt af de massive nedlukninger.

Ansatte i et shoppingcenter i Xi'an iført værnedragter sprøjter desinficerende middel. Foto: STR/Ritzau Scanpix

Advarer

Flere analytikere har allerede advaret, at Vietnam, Thailand og andre lande, der er essentielle for forsyningskæderne, indfører coronarestriktioner, som forsinker leverancer.

Og det giver blandt andet stigende bekymringer for, hvad det har at sige for den globale økonomi.

- Nedlukninger i Kina forårsager allerede forstyrrelser, lyder det fra økonomer hos det japanske holdingselskab Nomura i en rapport fredag ifølge nyhedsbureauet AP.

Der er i alt tre større millionbyer i Kina, som er lukket ned efter mindre smitteudbrud. Her er et billede fra China Daily, en engelsksproget avis i Kina, hvor folk bliver testet i byen Anyang. Foto: CHINA DAILY/Ritzau Scanpix

Berørte fabrikker

Den største by, som i øjeblikket er under streng nedlukning i Kina, er byen Xi'an, som er hjem for omtrent 13 millioner mennesker.

Her i byen er der fabrikker, som producerer processorchips - en vare, der har været stor mangel på under coronapandemien - til for eksempel smartphones og bildele.

Ifølge AP fortæller både Samsung Eletronics og Micron Technologies, at deres fabrikker i Xi'an er berørte af nedlukningerne, og at de forsøger at minimere forstyrrelser.

Begge fabrikker producerer bestemte typer hukommelseskort, som bliver brugt i telefoner og computere. Samsungs fabrikker i Xi'an står for 42 procent af firmaets produktion af en af de typer af hukommelseskort og 15 procent af det globale udbud ifølge nyhedsbureauet.

Kina har lukket tre store millionbyer på grund af smitteudbrud, og på nuværende tidspunkt er i alt 20 millioner mennesker begrænset til deres eget hjem. Senest er det byen Anyang, hvor der bor 5,5 millioner mennesker, som er under nedlukning.