Kinas panikløsning på manglende børn: Penge og dates

Kinas problemer med et faldende befolkningstal skyldes en manglende lyst til at få børn hos de unge kinesere, som landet forsøger at spise af med velfærdsgoder og dateinitiativer

Der er krise i Kina.

De unge kinesere ser det mere som et ondt end en lykke at få børn sammen.

Den manglende lyst til at stifte familie er en af de tendenser, der gør, at Kinas befolkning for første gang siden 1961 er faldet med omtrent 850.000. Det har fået de lokale kinesiske regeringer til at tage til uformelle tiltag i brug for at vende trenden.

Antallet af nyfødte kinesiske børn er faldet fra 2021 til 2022, og det er skræmmende tegn på en dyster fremtid med faldende befolkningstal i Kina. Foto: Greg Baker/Ritzau Scanpix

- Siden fjernelsen af etbarnspolitikken til nu er en masse lokale regeringsinitiativer heriblandt at opsætte blind dates og stævnemøder sat i værks for at få unge til at etablere familier, fortæller Kinaekspert ved AU Mette Thunø.

- Lokalregeringer udlover også penge og fordele til de kineserne, der får børn, i form af flere børnepenge - specielt mødre med flere barselsdage og andre velfærdsgoder som hjælp til at købe en lejlighed.

Men alle myndighedernes tiltag for at få født flere børn synes ikke for tiden at give de ønskede resultater.

Kinaekspert ved Aarhus Universitet Mette Thunø ser ikke nogen nem vej ud af problematikken, der gør, at Kina står foran et faldende befolkningstal. Faktisk er det nu blevet så stort et problem, at selv præsident Xi Jinping har taget problematikken op, da han gav de unge en opsang i sin nytårstale og bad dem om at tage ansvar.

De tre års nedlukning var heller ikke den store hjælp til både fødsels- og dødstallet, der blev forværret på grund af Coronapandemien. Foto: Noel Celis/Ritzau Scanpix

Det har dog næppe en særlig stor effekt på de modstridende unge. Faktisk er der der er opstået en modbevægelse især blandt unge kinesere imod det stressende arbejdsliv fra 9-21.

- De unges modsvar går på, at de 'flader ud', hvilket indebærer, at man kun gør absolut minimum for at opretholde tilværelsen og altså står af karriereræset, siger Mette Thunø til Ekstra Bladet

Modsvaret er en diametral modsætning til den præstationskultur, der hersker i Kina, men også i Japan, hvor det samme problem faktisk raser.

-Faktisk er det sådan både i Kina og i Japan, at der er skabt nogle leveforhold for småbørnsfamilier, som er så lidt familievenlige, - at mange slet ikke har lyst til at sætte børn i verden.