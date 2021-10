Kinesisk afhopper afslører uhyggelig tortur

En tidligere kinesisk politibetjent fortæller over for amerikansk medie om hårdhændede metoder i detentionslejre

Kina benægter det gang på gang, men i resten af verden er der stor enighed om, at det finder sted: Kina har oprettet deciderede detentionscentre, hvor tusindvis af uighurer bliver holdt fanget uden anden grund end deres etniske og religiøse ophav.

Lejrenes eksistens er flere gange blevet dokumenteret, og nu bringer CNN vidnesbyrd fra en tidligere betjent, der har arbejdet i et af de omstridte detentionscentre i provinsen Xinjiang i det nordvestlige Kina.

Eks-betjenten, der hos CNN blot går under navnet 'Jiang' og ellers er anonym af hensyn til sin egen sikkerhed, er flygtet fra Kina og lever nu i eksil i Europa, hvor interviewet er foregået.

Her kan han fortælle om de brutale metoder, der bliver brugt mod uighurer helt ned til 14-årsalderen. Blandt andet hvordan hundredevis af betjente har stormet uighurers hjem, for at give dem hætter og håndjern på og føre dem til centrene.

- Vi tog dem med magt i løbet af natten. Hvis der var hundredvis af mennesker i et bestemt område, skulle man anholde disse hundredvis af mennesker, siger han til mediet.

Trådte på deres ansigter

Han fortæller, at uighurerne løbende blev udsat for tortur, mens de opholdt sig i fængslerne, hvor de på forskellig vis blev gennembanket af vagterne.

- Alle bruger forskellige metoder. Nogen bruger endda koben eller jernkæder med låse. Politiet ville træde på deres ansigter og bede dem om at tilstå, siger han.

Alle de indsatte i fængslerne var anklaget for at ville begå terror, men 'Jiang' mener ikke, at nogen af de anholdte udgjorde en trussel, men at der i stedet var tale om 'almindelige mennesker'.

Torturen af de indsatte ville først stoppe, når de endte med at tilstå, hvorefter de ville blive forflyttet til et andet sted, så som et fængsel eller en interneringslejr.

'Dystopisk helvede'

CNN understreger, at de ikke har haft mulighed for at bekræfte eks-betjentens vidnesbyrd. Han har dog dokumenteret sin ansættelse ved hjælp af blandt andet uniformen fra fængslet og billeder af hans årgang på uddannelsen.

Tidligere har en lang række tidligere indsatte i fængslerne dog fortalt om rædslerne, og Amnesty udgav tidligere år en rapport, hvor de kaldte forholdene for et 'dystopisk helvede'.

Lækkede dokumenter har tidligere afsløret, at denne lejr i Artux i Xinjiang fungerer som indoktrineringslejr. Arkivfoto: Ng Han Guan/AP/Ritzau Scanpix

'Jiang' fortæller til CNN, at betjentene ofte agerede 'good cop, bad cop' overfor de indsatte, og at en stod for at torturere, mens en anden eksempelvis tilbød en cigaret bagefter. Han erkender, at han også selv har deltaget i de brutale afstraffelser.

Selvom han parerede ordrer, mener han selv, at han og de andre betjente bærer deres del af ansvaret for de vederstyggeligheder, der foregår.

- Selvom vi bare er soldater, er vi ansvarlige for, hvad der er sket. Ja, vi skal udføre ordrerne, men så mange mennesker gjorde det her sammen. Vi er ansvarlige for det her, siger han.

CNN har foreholdt de nyeste oplysninger til det kinesiske styre. De har ikke forholdt sig til de konkrete eksempler, 'Jiang' er kommet med, men de afviser blot endnu engang, at detentionscentrene overhovedet findes.

- Det såkaldte folkemord i Xinjiang er intet andet end et rygte, der er bakket op af skjulte motiver og en direkte løgn, lyder det fra Zhao Lijian, der er talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.