Kinesisk coronalæges enke har født

En 'sidste gave' fra doktor Li.

Sådan beskriver Fu Xuejje et billede af sin lille nyfødte søn på beskedtjeneste WeChat. Hun har også delt et babyfoto af den lille på den kinesiske pendant til Facebook, nemlig Weibo.

Faderen til drengen er Li Wenliang, der blev verdensberømt, fordi han advarede om coronavirus længe før verden kendte til den. Han blev anholdt af de kinesiske myndigheder for at 'sprede rygter'.

'Kan du se dette'

Han døde i starten af februar 2020, 33 år gammel, af den virus, som han advarede verden om.

I forvejen havde parret en anden søn.

- Husbond, kan du se dette fra himlen? Du har givet mig din sidste gave i dag. Jeg vil selvfølgelig elske og beskytte dem, skriver fru Fu videre i beskeden på WeChat.

Indlagt

Efter hans død, er doktor Li blevet hædret som en helt af den kinesiske regering.

Enken har været indlagt den sidste del af sin graviditet, og hun siger i følge det lokale medie Litchi News, at hendes ægtemands død tog så hårdt på hende, at hun måtte indlægges for ikke at miste det ufødte barn.

Hun siger om sin afdøde mand, at han var en ansvarlig læge og kærlig ægtemand, og hun fortæller, at hun og familien i begyndelsen beskyttede deres ældste søn og sagde, at 'far er ude at rejse'.

Bødestraffe og husarrest: Kinas skrappe inddæmningsmetoder