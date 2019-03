Kinesisk provins stopper salg af benzin- og dieselbiler i 2030

Som den første kinesiske provins har Hainan officielt sat dato på, hvornår man vil stoppe salget af benzin- og dieselbiler.

Provinsen, der hovedsageligt består af den store Hainan-ø i det sydligste Kina, vil fra 2030 forbyde salget af alle biler, der udelukkende kører på fossilt brændstof.

Det oplyser den lokale regering.

Tilbage i 2017 annoncerede det kinesiske styre en plan om at udfase benzin- og dieselbiler.

Der blev dog ikke sat en dato for planen.

Formålet med udfasningen er at skære ned på forureningen i landet samt at begrænse landets afhængighed af at importere olie.

Hainan-provinsen tiltrækker mange turister og er kendt som Kinas svar på Hawaii.

Årsagen er de mange tropiske strande og hoteller i området.