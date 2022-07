Kinesisk raket styrter ukontrolleret ned mod Jorden lørdag

I løbet af de kommende timer vil dele af en kinesisk raket på 23 ton styrte mod Jorden, og det sker bestemt ikke uden en risiko.

Det fortæller Michael Linden-Vørnle, astrofysiker ved DTU Space, lørdag eftermiddag.

Styrtet sker nemlig ukontrolleret, og derfor ved man ikke med sikkerhed, hvor raketfragmenterne rammer ned.

- Rakettrinet flyver over et område ved ækvator, hvor omkring 88 procent af verdens befolkning bor. Så man udsætter en masse mennesker og ejendomme for en betydelig risiko, siger Michael Linden-Vørnle, der tilføjer, at det i værste fald kan kræve liv.

Det er ikke hele det 54 meter lange rakettrin, der vil ramme Jorden, da store dele af det vil brænde op i atmosfæren inden.

Men omkring 20-40 procent overlever nedstyrtningen, siger astrofysikeren.

Annonce:

- Det er en meget uansvarlig måde at gøre det på ved bare at satse på, at det går godt, siger Michael Linden-Vørnle.

Han forklarer, at det er muligt at lave kontrollerede nedstyrtninger med raketter. Det gør blandt andet Elon Musks SpaceX-raketter. Derfor undrer det ham også, at Kina ikke gør det.

- Det sender et signal om, at man er ligeglad, og det synes jeg, er en dårlig måde at gå til tingene på. Kina burde gå forrest som den rumfartsnation, den er, siger astrofysikeren.

De seneste beregninger viser, at dele af raketten vil styrte ned omkring klokken 19.24 dansk tid ved Mexicos kyst.

De fleste fragmenterne står til at styrte ned i Stillehavet, men de kan også ramme en mexicansk halvø, siger Michael Linden-Vørnle.

Der har ikke på noget tidspunkt været risiko for, at raketten styrter ned i Danmark, da den hele tiden har stået til at styrte ned mellem 40 grader nordlig bredde og 40 grader sydlig bredde. Danmark ligger mellem 54 og 57 grader nord.

Annonce:

Kineserne har brugt raketten til at levere et nyt modul til deres rumstation, der er under opbygning. Raketten er programmeret til at falde tilbage mod Jorden, når den har løst sin opgave.

Det er ikke første gang, at Kina står bag en ukontrolleret raketstyrt. Det skete også i 2020 og 2021.

Mens der ingen skade skete sidste år, blev flere bygninger i Elfenbenskysten i Vestafrika ødelagt i 2020, siger astrofysikeren.