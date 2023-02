Kinesisk spion-luftballon fisket op af vandet

Resterne af den verdenskendte luftballon er søndag blevet fisket op af havet, efter den blev skudt ned af USA's militær.

Det viser billeder, der tirsdag er blevet offentliggjort af den amerikanske flåde.

Her kan man se ballonen blive hevet op i gummibåd af kamuflage-klædte mænd.

Den hvide luftballon trak overskrifter verden over, da den første gang blev spottet over amerikansk jord i starten af måneden.

Det skulle senere vise sig, at det var en kinesisk spion-luftballon, der blandt andet har svævet over militære områder i USA.

Blandt andet over Montana, hvor atomsprænghoveder er lagret.

Lørdag 4. febraur blev ballonen skudt ned. Foto: Randall Hill/Ritzau Scanpix

En kæmpe luftballon har skabt røre i USA. Ballonen mistænkes at være et forsøg på spionage fra Kina, der imidlertid afviser. Se optagelser og billeder af den mystiske ballon her Her kan du se optagelser af ballonen inden den blev skudt ned.

Skudt ned af jagerfly

Lørdag skød amerikanske jagerfly så ballonen ned ud for Carolina-kysten, hvilket Kina beskrev som en overdreven reaktion.

Og til Ekstra Bladet mandag fortalte seniorforsker i Kinas udenrigspolitik ved Dansk Institut for Internationale Studier Andreas Bøje Forsby, at det måske ikke var nødvendigt at skyde ballonen ned.

- Det er jo ikke første gang, at kineserne sender de her balloner op - må vi forstå på den amerikanske administration - og man havde ikke nødvendigvis behøvet at skyde den ned. Særligt fordi den efterretningsmæssige værdi af ballonfartøjet ifølge amerikanerne er begrænset, lød det fra ham.

Foto: U.s. Navy Photo/Reuters

Spottet i Columbia

Det var dog ikke slut med ballonballade for nu.

Mandag spottede Colombias luftvåben nemlig et objekt i luften med 'egenskaber, der minder om en balons.'

Og det viste sig at holde stik.

Kinesiske myndigheder bekræftede nemlig efterfølgende, at det er en vejrballon, som udelukkende har et civilt formål.