Kinesisk TikTok begrænser børns brug til 40 minutter om dagen

Den kinesiske version af TikTok, Douyin, begrænser børns brug til 40 minutter om dagen.

Det skriver CNN.

Reguleringen kommer til at gælde børn under 14 år, som har registeret sig med deres rigtige navn.

Desuden vil Douyin ikke kunne bruges mellem 21.00 om aftenen til 06.00 om morgenen.

Appen tilskynder forældre til at få deres børn registreret under deres rigtige navn. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, at de så får indstillet 'teenage mode', så begrænsningen gælder.

Nyt indhold

Udover tidsbegrænsninger vil appen også introducere nyt indhold som videnskabelige eksperimenter, museer, kunstgalleriudstillinger og landskaber for at inspirere ungdommen.

Begrænsningen er et proaktivt tiltag af virksomheden ByDance for at imødegå en potentiel statslig regulering, lyder det fra analytikere hos Citigroup Global Markets.

Ifølge dem vil beslutningen om regulering presse andre internetplatforme til at gøre det samme.

Voksende bekymring

Kina besluttede i august at begrænse børns adgang til videospil. Der må kun spilles en time om dagen.

Det betyder, at børn i Kina kun må spille computerspil mellem kl. 20.00 og 21.00.

I Kina er der en voksende bekymring for børn og unges spilforbrug, og der implementeres derfor restriktioner for at begrænse det "sprirituelle opium", kinesisk stats TV tidligere har kaldt computerspil.