Kinesisk vejrchef angiveligt fyret

Ifølge mediet vurderer flere eksperter, at fyringen er et forsøg på at styrke den kinesiske udlægning

Sandheden om en kinesisk kæmpeballon er endt som tovtrækkeri mellem kinesiske og amerikanske myndigheder.

Amerikanerne mener nemlig, at der er tale en en 'spionballon', der har til formål at indsamle data til det kinesiske styre. Ballonen har blandt andet svævet over en af USA's største militærbaser, hvor der blandt andet ligger tre atomvåbenfelter.

Men kineserne har en helt, helt anden forklaring. Her lyder det nemlig, at ballonen såmænd bare var en civil vejrballon, der indsamler data om vejret.

Og nu er den øverste chef for Kinas nationale meteorologiske institut, Zhuang Guotai, blevet fyret, skriver CNN, der citerer kinesisk statstv.

Ifølge CNN mener flere analytikere, at fyringen kan være et trick for at forstærke Kinas fortælling.

Artiklen fortsætter ...

Skudt ned

Ballonen blev skudt ned af et amerikansk militærfly lørdag aften dansk tid.

Den hvide ballon, der skønnes at være på størrelse med tre busser, svævede 18 kilometer oppe, og lå dermed højere i luften end de fleste passagerfly.

Den blev skudt ned omtrent seks sømil ud for Carolina-kysten, og det er nu de amerikanske myndigheders plan at få hentet ballonen og udstyret for at undersøge det.

Kina reagerer

Fra kinesisk side har man hele tiden manet til ro og opfordret til ikke at bruge magt.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, var derimod vred over ballonen, som han mener er et brud på den amerikanske suverænitet.

Nu varsler Kina et modsvar.

Således har den kinesiske regering meddelt, at man mener, nedskydningen var en klar overreaktion, og at man forbeholder sig retten til at svare tilbage, skriver blandt andre Bloomberg.