Kinesiske spionballoner: Det er sket før

Det fik toneangivende republikanere op af stolen, da en kinesisk 'spionballon' på størrelse med tre busser viste sig på den amerikanske himmel.

Men det er langtfra første gang, at kineserne færdes i de højere amerikanske luftlag.

Det fortalte repræsentanter for det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, lørdag, skriver mediet Business Insider.

En af de mange republikanerne, der for til tasterne, var den republikanske senator Tom Cotton, der kaldte Bidens håndtering 'en sketch' værdig.

Mindst fire balloner

Men også med Trump ved roret passerede tre kinesiske balloner amerikansk luftrum, ligesom en ballon i starten af Joe Bidens præsidentperiode blev spottet på himlen.

- Kinas regerings overvågningsballoner passerede USA kort mindst tre gange under den tidligere administration, og mindst en gang, så vidt vi har kendskab til, under den nye administration, men ikke over så lang tid som denne, lød det fra kilder i det amerikanske forsvarsministerium ifølge mediet.

Den nuværende ballon, der mødte sit endeligt lørdag og siden styrtede mod jorden, fløj blandt andet over Malmstrom Air Force Base i Montana, der angiveligt huser flere atomsprænghoveder.

Tidligere balloner er blandt andet fløjet over amerikanske militærbaser på Hawaii, mens historien ikke melder noget om, hvorvidt de i sin tid led samme skæbne som 'den nye ballon'.

Forsvarsministeriet har dog tidligere meldt ud, at de anser ballonernes mulighed for at indsamle efterretninger for 'begrænset.'