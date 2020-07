Kinesiske spioner anklaget for coronahack

Spionerne står over for 11 forskellige anklagepunkter. De er dog begge i Kina, så en retsforfølgelse er usandsynlig

Den amerikanske stat anklager to kinesiske spioner for et hackerangreb på landets coronaforskning.

Det skriver det amerikanske medie Washington Post og teknologimediet Techcrunch.

Ifølge anklagerne har de to kinesiske statsborgere arbejdet for den kinesiske efterretningstjeneste, mens de har udført hacker-opgaven.

11 punkter

I alt er der oplyst 11 anklagepunkter mod Li Xiaoyu og Dong Jiazhi, som menes at have stjålet flere terabytes data fra teknologivirksomheder verden over.

Særligt har hacker-angrebene været rettet mod amerikanske virksomheder med base i Maryland, Massachusetts og Californien i færd med at udvikle vacciner og behandling mod coronavirus.

Anklagerne lyder mere præcist på, at hackerne har stjålet 'for mere end 100 millioner dollars viden og handels-hemmeligheder'.

Derudover skulle hackerne også have stjålet oplysninger om militære satellitprogrammer, militære netværk, våbendesign og oplysninger om laser-systemer.

Afpresning

Det menes, at hackerne hovedsageligt har arbejdet for den kinesiske efterretningstjeneste, men arbejdet er også udført for egen finansiel vinding.

I mindst et af punkterne mener anklagerne, at de anklagede kinesere er gået efter at afpresse kryptovaluta ud af virksomheder ved at true med at offentliggøre den stjålne information.

Hacker-angrebene skulle ifølge anklagen have stået på siden 2014.

Kendes de to kinesiske spioner skyldige, risikerer de op til 40 års fængsel. Dog er de endnu i Kina, så derfor er en retsforfølgelse og domfældelse næppe lige rundt om hjørnet.