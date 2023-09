Kiosk får syv sure smiley'er i træk

Skimmelsvamp og for gamle produkter. Det var blandt fundene, da Fødevarestyrelsen lagde vejen forbi en Elite Købmand på Frederikssundsvej i København

En Elite Købmand på Frederikssundsvej 67 i Københavns nordvestkvarter føler tilsyneladende ikke det store behov for at gøre rent. I hvert fald ikke hvis man tager udgangspunkt i den kontrolrapport, Fødevarestyrelsen har lavet på baggrund af et besøg hos købmanden.

For butikken har fået syv smiley'er med mundvigen vendt nedad siden 21. november 2022

Faktisk står det så slemt til, at ejeren er blevet politianmeldt. Ikke én, med op til flere gange.

Hvis du får lyst til en kold sodavand, skal du lige snige dig uden om den formodede skimmelsvamp i køleskabene, som i henhold til rapporten også fremstår beskidte med ansamlinger af sort snavs.

Det samme gør sig gældende, hvis du får lyst til en kold øl, for her er der skimmelsvamp på selve hylderne i køleskabet.

Fødevarestyrelsen gjorde ejeren opmærksom på den manglende rengøring i køleskabene, og til det lød svaret 'vi har ellers lige gjort dem rene'.

Mange varer der er udløbet

Der blev ved kontrollen i butikken også fundet flere varer, som havde overskredet bedst før-dato.

Varerne var placeret ved friske produkter, og der var ikke tydeligt skiltet med, at varerne var for gamle. Du kunne blandt andet finde en belgisk øl fra Grimbergen, som havde bedst før-dato 21. juni 2022.

I rapporten fremgår det, at der var 'en massiv mængde sommersby drikkevarer og øl, med overskreden holdbarhed, der er overskredet bf. (bedst før) dato med ti måneder'.

Fødevarestyrelsen havde gjort ejeren af butikken opmærksom på de gamle varer, hvorpå ejeren ifølge rapporten svarede 'vi har ellers lige kigget'.

Fødevarestyrelsen har ydet vejledning til kontrol af holdbarhedsdatoer og test ved smagsprøve, om varerne fortsat er af en passende kvalitet.

Det fremgår yderligere af rapporten, at virksomheden har fået anmærkninger for overtrædelse af fødevarelovgivningen på minimum tre af de sidste fire kontrolbesøg

På baggrund af de forhold har Fødevarestyrelsen mulighed for at tage skærpede sanktioner i brug under visse forudsætninger.

Ekstra Bladet har forsøgt at komme i kontakt med butikken, men uden held.