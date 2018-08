Kirke mistede stillads på få minutter: Der kom 15-20 mand og rev det ned

15-20 mand har været forbi Enghave Kirke og hive et stillads ned

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224

Enghave Kirke i København havde indtil onsdag morgen stillads sat op i forbindelse med udskiftning af taget, men i løbet af formiddagen dukkede 15-20 mand op og rev stilladset ned.

Det fortæller et vidne samt Christian Dehn Bang, der er teamleder for kirkemusikere i Enghave Kirke.

John Ekebjærg-Jakobsen, formand for Stilladsklubben, fortæller til Ekstra Bladet, at han ikke ved, hvem der har pillet stilladset ned, men at han godt har hørt om stilladset:

- Vi blev ringet op af nogle håndværkere mandag, hvor de sagde, at de ikke var glade for stilladset. Det var usikkert at gå på, siger han.

- Jeg var forbi mandag, og der var ikke noget skilt på, hvem der har opstillet stilladset. Det skal der være, og derfor tyder det på, at der er fusk involveret, siger han.

Christian Dehn Bang fra Enghave Kirke fortæller, at flere naboer har fortalt, hvordan 15-20 mand kom og i løbet af få minutter rev stilladset ned fra kirken.

Vil kontakte arkitekt

Han fortæller, at kirken nu vil tage kontakt til arkitekten bag renoveringen for at høre, hvad der er op og ned.

- Vi vil kun have entreprise med lovlydige firmaer, og det forventer vi også, at deres underleverandører er, siger han og fortsætter:

- Vi har talt med en del chokerede naboer, som så det ske. Der kom 15-20 mand og hev det ned, siger han.

Han fortæller, at politiet har været forbi stedet.

Ingen billeder

- Men det er ejeren af stilladset, der skal politianmelde det, og det virker det ikke til, at de har lyst til, siger han.

Ekstra Bladet har været forbi kirken, hvor der virkede til at være nogle sure mænd. Deres kommentar til sagen var i hvert fald:

- Hvis I tager billeder her, ryger det kamera også op i containeren, sagde en af dem med henvisning til stilladset, der nu ligger i en container ud for kirken.

Ved du noget? Tip Ekstra Bladet - E-mail 1224@eb.dk SMS til 1224