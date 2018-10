Kirke vil flytte kunstværk: Vi kan sagtens tåle at se fallossymboler

Et kunstværk foran Ansgars Kirke i Odense har mødt meget modstand. Skulpturen ligner grangiveligt en mands ædle dele.

Nu vil menighedsrådet have det omtalte kunstværk flyttet.

Det skriver Fyens.dk fredag.

Frede Troelsens kunstværk 'Kløvet Sten' står foran Ansgars Kirke i Odense. Foto: Michael Bager

Helligbrøde

Det drejer sig om skulpturen 'Kløvet sten', som er lavet af den afdøde fynske billedhugger Frede Troelsen. Skulpturen står ud mod vejen foran indgangen til Ansgars Kirke, og er gennem tiden blevet sammenlignet med et mandligt kønsorgan.

Nu har menighedsrådet bedt om at få fjernet kunstværket. Det fortæller formand for Odense Bys Kunstfond, Anders W. Berthelsen (S) i en pressemeddelelse.

- Værket blev placeret foran kirken i 1991, og vi vil naturligvis ikke modsætte os kirkens ønske om en flytning, når kirken mener, at værket har aftjent sin værnepligt, siger formanden.

Skulpturen er blevet sammenlignet med det mandlige kønsorgan. Foto: Michael Bager

Fallossymbol

Siden skulpturen blev oprejst i 1991 har flere bemærket værkets besynderlige form, men Ansgars Kirkes menighedsrådsformand, Vivian Haenschke, påpeger, at den ikke fjernes på den baggrund.

- Årsagen er, at vi er i gang med at renovere pladsen foran kirken og hele hjørnet ned mod Søndergade, og det var i den anledning, vi skrev til kommunen, som ejer både jord og skulptur, for at høre, om den kunne blive fjernet, så vi kan lave en helhedsplan for området, siger hun til Fyens.dk.

- Det er ikke et udtryk for, at vi er blevet mere puritanske i menighedsrådet, eller at vi er stødt på manchetterne over dens udtryk. Vi er såmænd meget almindelige og kan sagtens tåle at se fallossymboler, men vi vil altså hellere have, at der bliver et mere frit kig ind til kirken end den rodebutik, der ad åre er kommer foran den, siger Vivian Haenschke til Fyens.dk.

Menighedsrådet venter pladsomdannelsen færdig i 2020, men skulpturen bliver allerede flyttet nu.