Kirkegård bøjer sig for muslimsk krav: Vil begraves hver for sig

En ny kirkegård har skabt splid mellem de levende i Kolding.

Den multireligiøse kirkegård skal have plads til forskellige religioner, men et større kontrovers opstod. Muslimerne måtte ikke få et særskilt område til deres gravpladser, og formanden for Kolding Kirkegårde, Henry Ebsen, hævdede, at det aldrig havde været en del af aftalen.

Hele det multireligiøse projekt begyndte, da de muslimske grupperinger bad om det. Der havde de gjort det klart, at de muslimske gravpladser var nødt til at være afskåret fra resten af gravpladsen, forklarer byrådsmedlem i Kolding Hamlaoui Bahloul.

Han har fungeret som tolk og forhandler for de muslimske grupperinger under uenighederne. På nuværende tidspunkt skal muslimer fra Kolding helt til Vejle for at blive begravet, skriver Jydske Vestkysten.

- Det var et ønske fra de muslimske grupperinger i Kolding, at gravpladsen skulle være opdelt. Fuldstændig ligesom den er i Esbjerg eller Vejle. Det var ønsket i starten af projektet, og det er ønsket nu, siger han til Ekstra Bladet.

Men senere i projektets forløb afviste formanden for Kolding Kirkegårde, Henry Ebsen, blankt, at det var en mulighed, og at han havde hørt noget om muslimernes ønske.

'Det er der jo ikke noget at gøre ved'

Jydske Vestkysten kunne ved hjælp af en aktindsigt dog konstatere, at det ikke var tilfældet, hvorfor de konfronterede ham.

- Jeg tror, vi har set det på en lidt anden måde. Vi vil gerne lave noget for alle og ikke for en bestemt gruppe.

- Men I må være klar over, at en stor del af muslimerne så ikke kan bruge pladsen?

- Ja, fint nok, men det er der jo ikke noget at gøre ved, helt ærligt, sagde Henry Ebsen.

Det viser sig dog, at der var noget at gøre ved det. Det nye forslag lyder på, at der vil blive tilsidesat 50-60 gravpladser på den nye kirkegård, som den muslimske gruppering skal betale kontingent for.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Henry Ebsen, hvor der blev aftalt interview. Han har dog ikke besvaret de efterfølgende henvendelser.

Vejle hviler i fred og fordragelighed

Nordre Kirkegård i Vejle tager glædeligt imod muslimer. Der er gravpladserne adskilt efter muslimernes ønske, og det fungerer fint ifølge Emil Tang, formand for Vejle Kirkegårds bestyrelse.

- Vi har aldrig haft et problem med det her. Vi har et rigtig fint samarbejde med trossamfundet, hvor vi også har et specielt vaskerum i kapellet, som vi stiller til rådighed. De har gode forhold, siger han til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet.

Den muslimske gravplads på Nordre Kirkegård i Vejle er markeret med et 'A' og en rød ring. Foto: Vejle Kirkegårde

Emil Tang var ikke bestyrelsesformand, da beslutningen om at anlægge gravpladserne blev taget. Han understreger dog, at han er rigtig glad for løsningen.

Det ser ud til, at løsningen, efter en længere kamp, bliver den samme på kirkegården i Kolding. Men det nye forslag er endnu ikke vedtaget.

Artiklen fortsætter under billedet.

Både muslimer såvel som kristne er glade for løsningen i Vejle. FOTO: Vejle Kirkegårde

Det endelige svar

Hamlaoui Bahloul ser frem til at kunne komme med et endeligt svar på forslaget, men der går lidt endnu.

- Efter en længere dialog, er vi blevet enige om, at vi får et område, hvor vi betaler kontingent. Vi står klar med et endeligt svar efter sommerferien, hvor alt skulle være på plads.

Men det lader til, at Henry Ebsen har talt usandt med hensyn til, om jeres ønske om særskilt område var en del af aftalen fra starten. Har i tænkt jer at påtale det?

- Det har været vores ønske fra starten, at der skulle være et særskilt område. Derudover har jeg ingen kommentarer til, hvad Henry Ebsen har sagt eller ikke sagt, siger han til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet forsøger fortsat at få en kommentar fra Henry Ebsen.

