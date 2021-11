Kirkegårde har gravet deres egen grav

Fra 1. januar 2022 kan du ikke længere få en kistebegravelse på Østre Kirkegård i Nykøbing Falster

Menighedsrådet har valgt at stoppe salget af kistegravsteder, da flere og flere alligevel vælger den form for begravelse fra.

Det skriver Folketidende.

De fleste folk i Danmark ønsker at blive kremeret og nedsat på et urnegravsted.

Tomme kirkegårde

Ifølge Michael Hviid Jacobsen, forsker i dødskultur ved Aalborg Universitet, dør der cirka 55.000 danskere om året, og 80% af dem vælger at blive kremeret.

Sådan har det ikke altid været, og kirkegårde rundt omkring i Danmark får mere og mere overskydende plads. De kan ikke fylde gårdene op.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

I fremtiden vil vi se flere og flere alternative begravelsesformer, lyder det fra forsker

Ole Roed Jakobsen er branchedirektør for Danske Bedemænd. Ifølge ham tilvælger folk urner fremfor kister, blandt andet fordi, at det er billigere end kister.

- Man ønsker generelt ikke at lægge nogen til last efter din død, lyder det fra Ole Roed Jakobsen.

Han mener også, at det kan skyldes, at flere folk flytter fra deres hjemstavn og måske ikke selv er så gode til at passe deres kæres grav.

- Deraf ønsket om, at når jeg ikke selv bruger mit familiegravsted, så kommer mine børn nok heller ikke til det, forklarer branchedirektøren.

Kulturtab

Desuden har de fleste kirkegårde de seneste år sat prisen op. Især priserne for de større gravsteder er medvirkende til, at man fravælger dette, kommer det fra Ole Roed Jakobsen, og han uddyber:

- Kirkegårdene har reelt gravet deres egen grav.

Ifølge både Michael Hviid Jacobsen og Ole Roed Jakobsen, har vi allerede set en stigning i helt alternative begravelsesformer. Det er f.eks. omkring 9% som vælger at blive spredt ud over åbent hav.

- På trods af, at der er stadig flere som vælger Folkekirken fra og vælger blandt andet natur- og skovkirkegårde eller at blive spredt over åbent hav, er der stadig flest, som vælger Folkekirken til at facilitere begravelserne, siger Michael Hviid Jacobsen.

Ole Roed Jakobsen ser ikke udelukkende positivt på den nye tendens.

- Historikere udtaler sig om, at det vil medføre en kulturtab. Der er meget historie forbundet med en gåtur på kirkegården, hvor man via gravstenene kan læse om de 'gamle familier' på egnen.