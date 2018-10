Kirkesogn kvitter Danske Bank

Danske Banks blakkede ry som underverdenens pengevasker i milliardklassen får nu menighedsrådet ved Alderslyst Kirke i Silkeborg til at finde sig en anden bankforbindelse.

- Vi skal have en bank med etikken i orden, siger menighedsrådsformand Niels Lauritsen til mja.dk.

Kirken har ellers været kunde i Danske Bank i adskillige år, men skandalen med storbankens systematiske hvidvaskning af sorte penge var mere, end menighedsrådet ville stå model til.

- Det handler om bankens etik

Nu skal det midtjyske sogn på jagt efter en anden bank. Og det bliver ikke så let, som det lyder.

- Vi ved godt, at Danske Bank ikke er de eneste med et problem, men det nummer her er for meget til, at vi kan forsvare at blive, tilføjer han.

Provst Jakob Gregers Nissen har forståelse for, at Danske Bank ryger ud.

- Menighedsrådenes valg af bank handler ikke kun om økonomi, men også om banketik,

- Det er noget, alle bør have med i deres overvejelser, siger provsten.