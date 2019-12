Kirsten Birgit advarer Poul Madsen om ny chefredaktør

Ekstra Bladet skal have ny chefredaktør, efter den hidtidige, Karen Bro, stoppede for at kaste sig over et internationalt kvindemedie.

Og netop i kvindernes rækker er der, hvor den ansvarshavende chefredaktør, Poul Madsen, nu er gået på jagt efter hjælp til at finde en ny kollega i chefredaktionen.

Ekstra Bladet får nye chefredaktører

For den kandidat, som måske kan sætte sig i stolen, er en mand, som Kirsten Birgit kender særdeles godt.

Og hun mener, at der skal mere end en mand til. En kompetent kvinde, der kan give et modspil til Pouls kandidat, som Kirsten Birgit ikke har meget godt at sige om.

