Kjeld Kirk Kristiansen stopper som Lego-formand i 2023

En æra er forbi, og Lego-familiens pengetank skal have ny formand i 2023.

Det oplyser Lego i en meddelelse.

Kjeld Kirk Kristiansen stopper i foråret 2023 som formand i Lego-familiens pengetank Kirkbi, oplyses det i meddelelse. Sønnen Thomas Kirk Kristiansen overtager.

Ifølge den afgående formand har familien igennem en lang årrække forberedt sig på fremtiden.

- Vi har et klart formål, som handler om legens betydning for børns udvikling, læring og trivsel.

- Passionen for leg og læring har altid været drivkraften i familien, og det er vigtigt for os at føre denne arv videre i de kommende generationer, siger han i meddelelsen.

Kirkbi ejer 75 procent af Lego-koncernen og varetager en investeringsportefølje på 87 milliarder kroner.

