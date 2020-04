KL: Der er ikke plads til større elever

Det kan blive svært at få de ældre elever tilbage i skole, fordi alt personale og plads lige nu er nødvendigt bare for at have de mindre klasser tilbage.

Det oplyser Kommunernes Landsforening (KL) i en pressemeddelelse.

Med de nuværende regler er der ikke plads til at få alle eleverne tilbage i folkeskolen, mener Jacob Bundsgaard (S), formand for KL.

- Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. De er allerede presset til det yderste, siger han.

Visse folkeskoler har allerede været nødt til at gøre brug af sportshaller og spejderhytter for at kunne leve op til kravene om afstand mellem eleverne.

- Det er noget, man vil være nødt til at gøre i endnu større omfang, og vi kan ikke se for os, at det overhovedet kan lade sig gøre, siger Jacob Bundsgaard, der vurderer, at det ikke er en holdbar løsning, fordi det ikke er alle skoler, der har adgang til ekstra lokaler.

Jacob Bundsgaard opfordrer Folketinget til at have det in mente, hvis det beslutter sig for at åbne skolerne for de ældre klasser igen.

- Man kan jo ikke træffe en beslutning om at åbne folkeskolerne for de ældste klasser, med mindre der er plads til dem, siger han.

I forbindelse med at skolerne er blevet delvist genåbnet, er der et krav om, at skolerne skal arrangere borde og stole, så eleverne kan sidde med mindst to meters afstand.

Derfor har det været nødvendigt at dele eleverne op i flere klasselokaler for at forebygge smitte med coronavirus.

Den øgede spredning af eleverne har gjort det nødvendigt at have flere lærere på arbejde.

Siden skolerne begyndte at blive gradvist åbnet efter påske, er det kun 0.-5.-klasserne, der har fået lov at komme i skole igen.

I de klasser har niveauet af fremmøde været mellem og 80 og 90 procent, viser en rundspørge blandt 62 kommuner, som KL har lavet. Fraværet er nogenlunde det samme som før coronakrisen.