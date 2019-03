Klagestorm hos dansk tøjbutik: - Alle er sendt hjem

Tidligere hed den Miss Chili, men nu har den kæmpe tøjsalgs-gruppe på Facebook ændret navn til Frk chili’s salgsside, mens den er blevet ramt af en gevaldig klagestorm.

Gruppen har mere end 60.000 medlemmer. Her forsøger administrator Claus Thomsen, der også har haft den nu lukkede gruppe shopindenkl24 at sælge billigt tøj til kvinder, der vil spare et par hundrede kroner på tidens trends.

Problemet er bare, at en stor del af kvinderne hverken får leveret tøj eller får penge retur, når deres varer ikke bliver leveret, til trods for at ejeren forsikrer, at alle får, hvad de har betalt for.

Således er der i kølvandet på den ringe leverance blevet oprettet grupper under navnet 'Snydt af www.miss-chili.dk' og 'Alle os der mangler varer fra shopindenkl24', der tilsammen har omkring 500 utilfredse kunder.

Hørte ikke noget

Ekstra Bladet har været i kontakt med Lina Gade Vestermark Bech, der købte et par støvler til 300 kroner 1. februar. Et par støvler, hun aldrig har set skyggen af.

- 18. februar rykkede jeg ham, da jeg ikke kunne forstå, at jeg ikke havde hørt eller fået noget. Godt nok er PostNord langsomme, men det undrede mig, siger hun til Ekstra Bladet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lina Gade Vestermark Bech fik aldrig sine støvler. Privatfoto

Efter en masse dårlige undskyldninger fra Claus Thomsen fik Lina Gade Vestermark Bech nok.

- Da jeg skrev inde på hans gruppe, at jeg ikke havde fået varerne, blev jeg blokeret med det samme. Det virkede som en meget bevidst handling fra hans side.

Sidenhen kontaktede hun sin bank, der pr. konduite betalte hende det tabte beløb tilbage.

Her kan du se noget af den korrespondance, Lina havde med Claus Thomsen. Til sidst blev der ikke længere svaret.

Artiklerne fortsætter under billedet ...

Langtfra alene

Som Lina rigtigt bemærker, er hun ikke den eneste, der haft en dårlig oplevelse i Claus Thomsens online-forretning.

Under titlen 'HOLD DIG LANGT VÆK FRA 'shopindenkl24'' har Marianne Stubbe fortalt om sit langstrakte forløb på Trustpilot, hvor 32 procent af 176 anmeldere har beskrevet deres oplevelse hos shopindenkl24 som dårlig. Hun bestilte ligeledes et par støvler helt tilbage i september, som hun ikke har set noget til.

- Først var det producenten og lageret nede i Tyskland, der ikke kunne følge med. Der var mange tusind, der ventede på varer, så det kunne jeg også, lød det, siger hun til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Til sidst skrev jeg, at jeg ikke vil vente på mine varer længere, så han kunne bare give mig mine penge tilbage.

Men pengene er stadigvæk i Claus Thomsens hænder.

Alt er i orden

Ejeren, Claus Thomsen, gik ifølge CVR-registret konkurs med virksomheden bag 'Miss Chili' tilbage i december 2018. Ifølge Claus Thomsen har han afskediget ti medarbejdere og alle kunder fået, hvad de havde bestilt.

- Det eneste, jeg har nu, er en privatbutik i Munkebo. Alle mine medarbejdere er sendt hjem. Hvis der er nogen, der har ventet på noget, så har jeg sørget for, at alting blevet løst, siger Claus Thomsen til Ekstra Bladet og fortsætter:

- De piger har formået at smadre min butik fuldstændig.

- Hvilke piger?

- Ja, dem, der sidder og skriver rundt til alle mine kunder. De er skyld i, at vi har mistet hele vores omsætning.

- Jeg har blandt andet snakket med en kvinde, der bestilte et par sko i september, som hun ikke har fået …

- Der er ikke nogen, der ikke har fået varer siden september. Vi sendte tidligere 40.000 pakker om året. Det er måske 200 piger, der ikke har fået deres varer. Det svarer til halvanden procent.

- Ligesom alle andre har vi varer, der forsvinder i posten. I stedet for at ringe til mig laver de Facebook-grupper.