Klagestorm mod IKEA

Konen ville bare gerne have en ovn

For Steen Jakobsson og konen startede deres eventyr for at få bestilt en ovn for et par måneder siden.

Konen fik øje på et tilbud på en ovn, hun gerne ville have. Men på grund af bøvl med hjemmesiden lykkedes det ikke at finde en levering før ovnen var udsolgt.

- Men konen ville have den ovn, og så måtte vi jo vente på at den igen kom på lager. Det gjorde den så i sidste uge, fortæller 60-årige Steen Jakobsson.

- Først prøvede konen at bestille ovnen på sin IPad at bestille den her forbandede ovn, og hver gang hun kom til betalingsfeltet og tastede kreditkortnummeret ind, og skulle sætte en udløbsdato, så sagde den 'ugyldig dato'. Jeg prøvede fra min telefon, men det lykkedes heller ikke. Så tog jeg PC'en og prøvede på browseren Chrome og Edge, og der var samme problem - stadigvæk 'ugyldig dato', siger Steen Jakobsson.

Steen Jakobsson ringer til IKEA's kunderservice og får at vide, at han skal prøve igen dagen efter.

På IKEA's Facebook-side lærer Steen Jakobsson at andre kunder også har haft samme problem. Én skriver, at man kunne få lov at betale, hvis man bestilte gennem browseren Internet Explorer.

- Og det hjælper! Nu kan jeg få lov at betale, lyder det fra Steen Jakobsson, der nu opfordrer IKEA til tydeligt at vise kunderne, at det kun er den ene browser, der virker.

- Man når hele bestillingen igennem, vælger levering og alt det her, indtaster kortnummer og skal i en dropdown-menu vælge, hvilken måned kortet udløber. Og så melder den 'ugyldig dato' på alle andre browsere end Internet Explorer.

Rod på hovedlageret

Da det endelig lykkedes at bestille ovnen, vælger Steen Jakobsson at få den leveret onsdag mellem 19 og 21.

- Tirsdag aften ringer min telefon to gange mens jeg sidder i biografen. Det ser jeg først senere på aften, hvorefter jeg onsdag formiddag ringer nummeret op. Det var så chaufføren fra Ikea, der sagde, at han aftenen inden havde holdt og ventet på mig - og så var kørt retur til Ikea med den forbandede ovn, fortæller Jakobsson.

- Chaufføren undskyldte sig med rod på hovedlageret og anbefalede mig at ringe til kundeservice. Så jeg sukkede og sagde tak, siger Steen Jakobsson, der efter adskillige forsøg bliver mødt af en forstående medarbejder i kundeservice.

Medarbejderen fulgte op med det samme og efter 10 minutter fik jeg at vide, at nu kunne jeg hente min ovn.

- Så jeg hentede den endeligt i går, siger Steen Jakobsson, der lover at ringe, hvis ovnen ikke virker.