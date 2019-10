Klagestorm mod kemi-gigant: 42.700 lægger sag an

I løbet af efteråret er der sket en eksplosion i antallet af personer, der har sagsøgt den tyske kemigigant Bayer for ukrudtsmidlet Roundup, der anklages for at være kræftfremkaldende.

Det fremgår af Bayers regnskab for tredje kvartal.

Da selskabet i juli kom med halvårsregnskab var der modtaget 18.400 søgsmål i USA over Roundup. Onsdag skriver Bayer, at der per 11. oktober var 42.700 sagsøgere over Roundup.

Det er det aktive stof i Roundup ved navn glyfosat, som mistænkes for at være kræftfremkaldende. Bayer har flere gange afvist anklagerne.

Bayer arvede søgsmålene, da kemigiganten overtog Roundup med opkøbet af Monsanto.

Indtil videre har tre forskellige dommere taget stilling til sager om Roundup. Ingen af de tre dommere har indtil videre givet Bayer ret, og det tyske selskab har siden appelleret de tre afgørelser.